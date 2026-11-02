Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества

CCTV: Си Цзиньпин призвал уберечь Ближний Восток от соперничества держав

Tекст: Мария Иванова

Председатель КНР провел переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, который находится в Китае с государственным визитом.

«Ближний Восток и регион Персидского залива не должны стать ареной соперничества крупных держав и геополитических конфликтов», – заявил Си Цзиньпин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Он указал на необходимость совместных усилий всех сторон для достижения регионального мира и стабильности.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин всегда активно выступал за прекращение войн и содействие миру. Он выразил надежду на внесение вклада в устранение региональной дилеммы безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая укреплять единство и самостоятельность стран Глобального Юга.

На саммите ШОС в Бишкеке председатель КНР призвал страны-участницы объединить усилия для защиты от внешнего вмешательства.

Весной Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом указал на необходимость партнерства Пекина и Вашингтона.