  • Новость часаФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ
    В Алешках завершился режим тишины
    Лидер британской партии побоялся возвращаться из России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    ВС России поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    Болгария выбрала президента во втором туре голосования
    «Ростелеком» задумал создание защищенных подземных дата-центров
    2 ноября 2026, 09:35 • Новости дня

    Си Цзиньпин призвал не превращать Ближний Восток в арену соперничества

    CCTV: Си Цзиньпин призвал уберечь Ближний Восток от соперничества держав

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком заявил, что Ближний Восток не должен превращаться в арену геополитических конфликтов и соперничества крупных держав.

    Председатель КНР провел переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, который находится в Китае с государственным визитом.

    «Ближний Восток и регион Персидского залива не должны стать ареной соперничества крупных держав и геополитических конфликтов», – заявил Си Цзиньпин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Он указал на необходимость совместных усилий всех сторон для достижения регионального мира и стабильности.

    Китайский лидер подчеркнул, что Пекин всегда активно выступал за прекращение войн и содействие миру. Он выразил надежду на внесение вклада в устранение региональной дилеммы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая укреплять единство и самостоятельность стран Глобального Юга.

    На саммите ШОС в Бишкеке председатель КНР призвал страны-участницы объединить усилия для защиты от внешнего вмешательства.

    Весной Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом указал на необходимость партнерства Пекина и Вашингтона.

    2 ноября 2026, 06:52 • Новости дня
    Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа

    AP: Сомалийские пираты захватили иранское судно для нападения на сухогрузы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа сомалийских пиратов захватила иранское рыболовецкое судно Azini с 23 людьми на борту, чтобы использовать его как плавучую базу для новых атак на торговые маршруты.

    Судно было перехвачено в четверг между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун на северо-востоке Сомали, передает Associated Press.

    На борту находятся 21 иранский член экипажа и двое сомалийских охранников. В Центре морской безопасности предупредили, что пираты могут использовать рыболовецкое судно в качестве плавучей базы для поддержки нападений на коммерческие корабли.

    Военно-морская операция Евросоюза «Аталанта» начала расследование инцидента. Моряков в этом районе призвали сохранять предельную бдительность. Издание отмечает, что с апреля пираты захватили уже шесть коммерческих судов, что усиливает угрозу для судоходства в Индийском океане.

    В августе у берегов Йемена сомалийские пираты за четыре дня захватили два судна. Вооруженные люди взяли под контроль следовавший в Танзанию сухогруз недалеко от побережья Сомали.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Иран сообщил о продолжении консультаций с США по двухдневному плану

    Аракчи: Иран продолжает консультации с США по двухдневному плану

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская сторона продолжает консультации с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, достижение результата зависит от ответов американской стороны. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что Тегеран надеется на разумное решение Вашингтона в пользу дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива.

    В тот же день Аракчи исключил необходимость прямых встреч с американскими чиновниками.

    В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко прибыла в Китай

    Матвиенко прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, ожидаются встречи с руководством страны.

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, передает ТАСС.

    Ожидается, что в понедельник в Пекине пройдут встречи Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. Во вторник в городе Сиане спикер СФ встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет, где проведет встречу со студентами и преподавателями.

    В составе делегации Совета Федерации: заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев, член комитета СФ по федеративному устройству Александр Ролик.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Иран передал ООН доказательства атак США и Израиля на порты и суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика направила Международной морской организации при ООН документы и фотографии с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам и гражданской инфраструктуре.

    Тегеран передал Международной морской организации (ИМО) свидетельства нападений на морскую инфраструктуру страны. Документы содержат информацию об ударах по портам и гражданским судам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    В предоставленных материалах содержатся изображения последствий атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду катарские посредники передали Ирану новый проект урегулирования конфликта с США и Израилем.

    Потери военной техники министерства обороны США превысили 6 млрд долларов.

    Соединенные Штаты предупредили несколько арабских стран о возможной подготовке короткой военной кампании против Ирана.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) в направлении южных районов королевства.

    Системы противовоздушной обороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), которая летела на юг королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовское агентство SPA.

    «Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении южного региона», – заявил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

    Незадолго до этого служба гражданской обороны страны сообщила о срабатывании системы предупреждения об угрозе в городе Абха и мухафазе Хамис-Мушайт, расположенных в юго-западной части Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    ООН сообщила о гибели своего сотрудника в плену у хуситов

    Tекст: Ольга Иванова

    В плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) погиб сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами, сообщил верховный комиссар Фолькер Тюрк.

    Сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами погиб в плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), передает РИА «Новости».

    «Это тяжелая утрата для Управления ООН по правам человека и всей Организации Объединенных Наций. Семья Мохаммеда не получила никаких объяснений относительно причин и обстоятельств его смерти. Они заслуживают знать правду», – заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    По его словам, эль-Шами находился под стражей у хуситов с 6 июня 2024 года. Родственники погибшего сообщили, что он скончался более месяца назад, однако семья узнала о его смерти лишь на днях.

    Тюрк потребовал от хуситов обеспечить полную прозрачность и провести безотлагательное и всестороннее расследование обстоятельств смерти сотрудника ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил о ракетных ударах движения «Ансар Аллах» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день хуситы нанесли удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    В четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении запущенной хуситами баллистической ракеты.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Китае ужесточили контроль за активами чиновников и бизнесом их родственников

    Компартия Китая усилила проверки имущества чиновников и бизнеса их семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение усилить проверки имущества руководящих кадров и ужесточить контроль за предпринимательской деятельностью их родственников.

    Текст решения ЦК КПК по вопросам продвижения всестороннего и строгого внутрипартийного управления был опубликован на сайте правительства КНР, передает РИА «Новости».

    «Совершенствовать систему декларирования личных сведений руководящими работниками, проводить проверки в тех случаях, когда активы или расходы семьи явным образом превышают ее обычные доходы», – говорится в документе.

    В решении также подчеркивается необходимость усиления систематического контроля за предпринимательской деятельностью супругов и детей китайских чиновников. В январе председатель КНР Си Цзиньпин сравнил коррупцию с преграждающим путь развития партии тигром и призвал решительно искоренять взяточничество в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    В четверг власти Китая включили в состав Политбюро генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней антикоррупционной кампании в высшем военном руководстве страны.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Танкер обстреляли в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии

    UKMTO: Танкер у берегов Саудовской Аравии поражен двумя снарядами

    Tекст: Антон Антонов

    В Персидском заливе у восточного побережья Саудовской Аравии танкер, следовавший через Арабский залив, поражен двумя снарядами, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Инцидент произошел в 72 морских милях (133 км) к востоку от района Рас-Эль-Хафджи у побережья Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    «Танкер, следовавший через Арабский залив в юго-восточном направлении, был поражен двумя снарядами неизвестного происхождения», – говорится в заявлении управления.

    О возможных разрушениях на борту судна и о пострадавших членах экипажа в сообщении UKMTO не говорится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda в акватории Персидского залива подвергся удару неопознанными объектами.

    В пятницу военно-морские силы Омана провели эвакуацию экипажа с коммерческого танкера RITI под флагом Панамы после атаки в Оманском заливе.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Йеменская армия уничтожила 500 хуситов за сутки

    Anadolu: Армия Йемена ликвидировала 500 хуситов за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель йеменской армии полковник Маджид Абдулла ан-Назили заявил об уничтожении около 500 повстанцев движения «Ансар Аллах» за последние сутки.

    Вооруженные силы провели 1272 операции против позиций, районов сосредоточения и подкреплений хуситов в рамках военной кампании «Йеменский рассвет», передает Anadolu.

    По словам ан-Назили, военные поразили укрепления, огневые точки и транспортные средства снабжения повстанцев. В ходе боевых действий уничтожены или выведены из строя 169 единиц техники и тяжелого вооружения.

    Правительственные силы продолжают операции в провинциях Аль-Джауф, Мариб, Аль-Байда, Лахедж и Таиз. Подразделения йеменской армии успешно развили наступление благодаря точечным ударам авиации и артиллерии, установив контроль над стратегическими горами Хувейшиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили баллистическую ракету хуситов.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о гибели сотрудника управления в плену у йеменского движения «Ансар Аллах».

    В пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили заявил о ракетных ударах хуситов по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    Работающие китаянки начали массово снимать номера в отелях ради сна

    SCMP: Работающие китаянки начали снимать номера в отелях ради отдыха от семей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Китае растет число работающих матерей среднего возраста, которые втайне от семей снимают номера в отелях на несколько часов, чтобы выспаться и отдохнуть от домашних обязанностей.

    Уставшие от работы и домашних дел китаянки все чаще бронируют гостиничные номера для одиночного отдыха, пишет South China Morning Post.

    Женщины используют это время, чтобы принять душ, поесть, почитать, посмотреть телевизор или просто поспать без перерывов. Одна из матерей рассказала в соцсетях, что потратила чуть больше 100 юаней за четыре часа свободы, и этот пост собрал около 20 тыс. лайков. Другая женщина из Чанши каждый четверг снимает номер на час, чтобы слушать рок-музыку и есть любимую лапшу, которую не одобряют дома.

    Согласно исследованию института Zhaopin за 2025 год, более трети работающих матерей в Китае тратят на домашние дела свыше двух часов в день, что значительно превышает показатели отцов. Подобная тенденция наблюдается и в других странах Восточной Азии: в Японии открываются специальные ночные кафе для невыспавшихся матерей, а на Хоккайдо по воскресеньям работает пекарня с бесплатными комнатами отдыха для женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врач Екатерина Сулима рассказала о пользе гибкого графика и дополнительных дней отпуска для снижения страха работающих родителей перед выбором между семьей и карьерой.

    Летом в США доля пар с работающими полный день супругами впервые превысила половину от всех пар с детьми.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:15 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей строительство второй АЭС в Турции

    Turkiye: Эрдоган обсудит с Южной Кореей участие в строительстве второй АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное участие южнокорейских компаний в строительстве второй атомной электростанции в Турции в провинции Синоп станет одной из тем переговоров в рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Южную Корею, сообщает Turkiye.

    Эрдоган прибыл в Южную Корею ночью в понедельник. Ожидается обсуждение расширения стратегического партнерства, в том числе в атомной энергетике, оборонной промышленности и торговле, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Turkiye.

    «Особое внимание уделяется переговорам с южнокорейскими компаниями по проекту второй атомной электростанции, строительство которой планируется в Синопе», – отмечается в публикации.

    Кроме того, стороны рассчитывают увеличить товарооборот до 15 млрд долларов и продолжат сотрудничество в оборонной промышленности, включая проект танка Altay.

    Сейчас в Турции строится первая АЭС «Аккую» в провинции Мерсин. Проект реализует российская госкорпорация «Росатом». Вторую АЭС планируется построить в районе Инжебурун провинции Синоп. В ноябре 2025 года турецкая TUNAŞ и южнокорейская KEPCO подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике, но окончательное решение о выборе партнера еще не принято.

    В сентябре турецкие СМИ назвали высокими шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии.

    В начале октября глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте АЭС «Аккую».

    Комментарии (0)
    Главное
    МЧС подверглось массированной кибератаке
    На границе КНДР погиб южнокорейский военный
    Протесты и беспорядки прошли в семи странах Европы
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Эрдоган допустил участие Южной Кореи в строительстве АЭС «Синоп»
    Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа
    Историческая драма «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и СНГ