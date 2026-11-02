Мошенники начали красть деньги россиян под предлогом переплаты за отопление

Злоумышленники начали красть деньги под видом возврата переплаты за отопление

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники сообщают гражданам о системном сбое в начислении платы за тепло и предлагают перевести компенсацию на банковскую карту, цитирует сообщение платформы РИА «Новости».

«Аферисты обзванивают россиян от имени сотрудников коммунальных служб и сообщают о системном сбое в начислении платы за тепло и о переплатах в связи с ним», – рассказали в организации.

Для получения средств потенциальной жертве предлагают назвать код из СМС-сообщения. Передача этой информации приводит к хищению денег со счета, а реквизиты используются в качестве дропперских цепочек.

Специалисты напомнили об отсутствии практики компенсации переплат по телефону с запросом реквизитов банковских карт. Все реальные перерасчеты отображаются в официальном едином платежном документе и личном кабинете жильца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в МВД сообщили о распространении мошенниками поддельных квитанций об уплате коммунальных услуг.

В прошлом месяце эксперты платформы «Мошеловка» рассказали о хищении злоумышленниками средств под предлогом оплаты услуг ЖКХ со скидкой.

Летом злоумышленники начали похищать деньги у россиян под видом проведения голосований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.