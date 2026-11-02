Европа вступила в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Подземные хранилища газа в странах Европы заполнились к зиме лишь на 75%

Tекст: Мария Иванова

Европа вступила в отопительный сезон с наименьшими запасами газа за все время наблюдений с 2011 года, на конец октября показатель составил 74,62%, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

В октябре закачка газа в европейские хранилища достигла максимума за четыре года и составила 5,6 млрд кубометров, а суммарная нетто-закачка оказалась в 7,5 раза выше показателей прошлого года. При этом общий объем газа в хранилищах оценивается примерно в 81,7 млрд кубометров, что является минимумом с 2013 года.

Согласно требованиям Еврокомиссии, государства региона должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%, однако допускалось снижение показателя до 80% в надежде на теплую зиму. Для ускорения пополнения запасов Европа в октябре импортировала максимальный за пять месяцев объем сжиженного природного газа.

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