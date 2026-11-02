Российские банки принудили клиентов соглашаться на рекламные рассылки

«Известия»: Российские банки начали навязывать клиентам рекламные рассылки

Tекст: Ольга Иванова

В некоторых случаях пункт о согласии на рекламу уже включен в документы и отказаться от него невозможно, в других отметка проставляется автоматически, пишут «Известия».

Одна из клиенток Россельхозбанка рассказала, что сотрудники отделения отказались открывать ей счет без согласия на рекламные рассылки. Работники пытались заверить женщину, что новый закон о рекламе якобы обязывает граждан соглашаться на такие рассылки.

Кроме того, в феврале петербургское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предупреждение ВТБ из-за заранее проставленного согласия в заявлении на «Пушкинскую карту».

Подобные нарушения выявили в Альфа-банке, где согласие входило в общие условия обслуживания, а также в Газпромбанке и Ozon Банке, где отметки ставились автоматически или отключить рассылку при регистрации бизнеса было невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре петербургское управление антимонопольной службы начало расследование в отношении ВТБ из-за отправленной клиенту рекламной рассылки без его согласия.

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в рекламе дебетовой карты Альфа-банка.

В 2025 году ведомство сообщило о штрафе Сбербанку в связи с распространением рекламы кредитной карты с некорректной информацией.