Минфин предложил перевести пенсионные накопления в долгосрочные сбережения

Tекст: Вера Басилая

Минфин разработал законопроект, предполагающий автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года, пишет РБК со ссылкой на источники. В ведомстве подтвердили эти планы.

Под новые правила попадут средства «молчунов», которыми управляет ВЭБ.РФ, и накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В общей сложности под трансформацию подпадает 6,6 трлн рублей пенсионных накоплений.

Для управления средствами «молчунов» создадут специальный «уполномоченный фонд» с обязательным государственным участием. Клиенты НПФ перейдут в ПДС в рамках уже выбранного ими фонда. В течение двух лет переходного периода граждане смогут выбрать любой НПФ для управления сбережениями без потери инвестиционного дохода.

В Минфине пояснили, что перевод накоплений в ПДС даст гражданам больше возможностей формировать дополнительный капитал. Будет предусмотрена возможность получить выплаты в особых жизненных ситуациях, государственное софинансирование в размере до 36 тыс. рублей в год, налоговый вычет, инвестиционный доход от управления средствами, а также возможность выбора варианта выплат.

Доступ к накоплениям появляется спустя 15 лет участия в программе или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Государство гарантирует сохранность переведенных накоплений в полном объеме без ограничений, а также личных взносов и накопленного дохода в сумме до 2,8 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году оценили в сумму более 3,5 тыс. рублей.

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По состоянию на 1 сентября текущего года количество состоящих на учете в Социальном фонде российских пенсионеров составило более 40,5 млн человек.

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