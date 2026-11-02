МВД: В Подмосковье оштрафовали более 340 мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026», направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили строительные и складские объекты, а также водителей и пассажиров транспортных средств на территории округа. В течение 10 дней в результате рейдов в полицию доставлены 342 иностранца из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, нарушившие миграционное законодательство», – цитирует Петрову ТАСС.

По ее словам, всего составлен 361 административный протокол. Более 323 иностранцев привлечены к ответственности за несоблюдение режима и сроков пребывания на территории России, 26 – за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Еще 12 протоколов составлено за уклонение от исполнения административного наказания, непрохождение обязательного медицинского освидетельствования, а также нарушение правил пребывания на территории страны.

На каждого нарушителя наложены административные штрафы в размере от 4 до 40 тыс. рублей. Покинуть пределы страны в форме контролируемого самостоятельного выезда должны 126 мигрантов, восемь помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Кроме того, в отношении четырех работодателей, незаконно привлекавших иностранцев к работам, возбуждены административные материалы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы приняли решение о выдворении за пределы России 338 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства по итогам рейда на севере Москвы.

В июле правоохранительные органы приняли решение выслать из страны более 200 иностранных граждан после проверок в Ленинском городском округе Московской области.

В июне в Московской области прошел рейд, в ходе которого выявлены десятки выходцев из Средней Азии, проживающих в России нелегально.