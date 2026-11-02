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    2 ноября 2026, 08:41 • Новости дня

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России

    Британский политик Галлоуэй заявил о страхе возвращаться на родину из России

    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй побоялся возвращаться из России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что боится возвращаться на родину из России из-за опасений повторного задержания.

    Парламентарий не рискует ехать в Соединенное Королевство вместе с супругой, поскольку они не чувствуют себя в безопасности на родине из-за прошлых визитов в Москву, передает РИА «Новости».

    «Нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», – подчеркнул Галлоуэй.

    Политик добавил, что сейчас он и его жена ведут насыщенную жизнь. В последнее время супруги находятся в России, а также посещают другие государства БРИКС. Опасения политика связаны с тем, что в 2025 году его уже задерживали в аэропорту после возвращения из российской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Летом официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение отсутствием британских санкций против Владимира Зеленского на фоне задержания сотрудника телеканала RT в Лондоне.

    31 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Британское издание испугалось заявления Путина о конфликте в Европе

    Daily Express: В Британии испугались заявления Путина о конфликте в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Express назвала заявление президента Владимира Путина о Европе «леденящей душу угрозой». 

    Британская газета Daily Express выразила тревогу в связи с предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях эскалации конфликта между Россией и Западом.

    «Эта леденящая душу угроза <…> – последняя в череде предупреждений Западу…» – приводит цитату из публикации РИА «Новости».

    Издание попыталось обвинить Россию в диверсиях в Европе, однако признало, что официальные лица на Западе указывали на нежелание Путина вступать в военную конфронтацию с НАТО.

    Свое заявление президент сделал на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка. Он подчеркнул, что если конфликт зайдет слишком далеко, то победителей в нем не будет, и призвал об этом не забывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление Владимира Путина о готовности России к конфликту с Западом.

    Ранее британские СМИ назвали заявление российского президента на ВЭФ серьезным сигналом для Запада. До этого та же Daily Express заявила о сильной тревоге на Западе из-за использования российской ракеты «Орешник».

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    1 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Лидер Рабочей партии Британии Галлоуэй высмеял слова об «изоляции» России

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй после посещения саммита Россия – Африка назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

    Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй посетил прошедший в Москве 28 и 29 октября форум Россия – Африка и убедился в ошибочности западных оценок статуса РФ на мировой арене, передает РИА «Новости».

    «Они понимают, что их идея о том, что Россия изолирована, теперь слишком смехотворна, так что они даже не пытаются об этом говорить», – сказал политик.

    По его словам, сейчас британские элиты сменили риторику и пытаются убедить население в том, что сохраняющие связи с Москвой государства просто сошли с ума. Галлоуэй добавил, что рассудок, по мнению Лондона, якобы сохранили только они и еще отдельные страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй восхитился выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

    Весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Лондона снять ограничения на поставки произведенных из отечественного сырья нефтепродуктов проявлением прагматизма.

    В прошлом году Гэллоуэя и его супругу во время допроса в аэропорту Лондона спросили о симпатии к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    30 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Британский политолог предрек НАТО и ЕС кризис и распад

    Британский политолог Саква предрек распад НАТО и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и НАТО в будущем могут столкнуться с глубоким кризисом, который поставит под вопрос их дальнейшее существование, считает профессор политологии Кентского университета Ричард Саква.

    По словам эксперта, сегодня коллективный Запад столкнулся с большим количеством внутренних противоречий, передает РИА «Новости». «Это исчерпавшая себя система, он (Запад) оказался заперт в определенном историческом тупике… Запад больше не движется вперед, он уже даже не способен соответствовать собственному прошлому», – сказал Саква в ходе лекции в Российском культурном центре в Пекине. Он отметил, что надвигающийся кризис ощущается на уровне общества.

    Жизнь Запада превратилась в бесконечный «день сурка», считает эксперт. По его словам, НАТО и ЕС могут не пережить завершение конфликта на Украине и последующее осмысление его человеческих, эмоциональных и финансовых последствий.

    «Возможно, сам Запад в итоге распадется – например, Европейский союз может не уцелеть… я сомневаюсь, что НАТО или ЕС смогут сохраниться, по крайней мере, в своем нынешнем виде», – добавил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о стремлении НАТО, Евросоюза и Лондона разжечь в Европе большую войну.

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    30 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Летевший из Греции в Британию самолет Jet2 подал аварийный сигнал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воздушное судно авиакомпании Jet2, выполнявшее пассажирский рейс из Греции в Британию, передало сигнал общей чрезвычайной ситуации и направилось в Хорватию.

    Пассажирский борт вылетел из греческого города Самос и взял курс на британский Манчестер. В ходе выполнения рейса экипаж передал код 7700, который свидетельствует о возникновении нештатной ситуации на борту, передает РИА «Новости».

    Сейчас самолет британской авиакомпании Jet2 изменил первоначальный маршрут. Согласно актуальным полетным данным, воздушное судно летит в направлении международного аэропорта хорватского города Сплит.

    Транспондерный код 7700 является универсальным сигналом и применяется в международной авиации для информирования диспетчерских служб о любой общей чрезвычайной ситуации на борту. Использование этого сигнала пилотами необязательно означает прямую угрозу катастрофы лайнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Забайкальском крае легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку.

    Летом в Новгородской области частный самолет Л-4 сел на мелководье озера Ильмень.

    Весной самолет Ан-2 с восемью пассажирами приземлился в лесу на территории Якутии.

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    1 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Британцам пригрозили штрафом в 50 тыс. фунтов за выброшенные тыквы

    Liverpool Echo: Британцам пригрозили тюрьмой за выброшенные тыквы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителям Великобритании может грозить крупный денежный штраф или тюремное заключение за выброс декоративных тыкв в парках и лесах после празднования Хеллоуина.

    Жителям Великобритании может грозить наказание за оставление в лесах и сельской местности несвежих тыкв, которые использовались для украшения на Хеллоуин. Местные жители ошибочно полагают, что пищевые отходы помогут обитающим там животным, однако в реальности они наносят вред природе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liverpool Echo.

    При поимке с поличным нарушители получат штраф до 5 тыс. фунтов стерлингов (около 6,7 тыс. долларов). Если дело будет передано в магистратский суд, максимальная сумма взыскания возрастет до 50 тыс. фунтов, а виновника могут отправить в тюрьму на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Иваново школьница попала в реанимацию с отравлением после празднования Хеллоуина.

    Ранее член Ассоциации юристов России Ольга Турунина предупредила о штрафах за неправильную утилизацию живых елок после новогодних праздников.

    Также адвокат Олег Зернов заявил о риске получить штраф или арест за использование сатанинской символики во время празднования Хеллоуина.

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    30 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Ирландии начали подготовку к объединению с Северной Ирландией

    The Irish Times: Ирландия начала подготовку к объединению с Северной Ирландией

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Республики Ирландия учредит новое ведомство для подготовки к объединению с Северной Ирландией, сообщил премьер-министр страны Михол Мартин.

    Новая правительственная структура проработает различные сценарии конституционного будущего для Ирландии, включая возможность объединения. Власти страны впервые готовятся к воссоединению с Ольстером, передает ТАСС со ссылкой на The Irish Times.

    Новое ведомство также будет вести подготовку к сохранению Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства или ее переходу под суверенитет Дублина с высокой степенью автономности.

    В сентябре президент США Дональд Трамп на встрече с Мартином заявил о желании видеть объединение Республики Ирландия с Северной Ирландией. Это высказывание дало толчок центробежным тенденциям в Великобритании. Вскоре первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии подписали меморандум о взаимопонимании с фиксацией права регионов на самоопределение.

    В канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема отвергли возможность проведения референдумов о выходе из страны. Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, переход Северной Ирландии под контроль Дублина возможен при согласии большинства жителей Ольстера и Республики Ирландия, однако для референдума необходим указ британского министра по делам Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии потребовали от Лондона провести референдумы о независимости этих территорий.

    Политолог Владимир Корнилов связал нарастающие центробежные тенденции с некомпетентностью британского руководства.

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    31 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    В Лондоне задержали почти 140 сторонников Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Число задержанных во время акции протеста против запрета британского пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне увеличилось до 139, сообщил Скотленд-Ярд.

    «По состоянию на данный момент были задержаны 139 человек. Сотрудники полиции остаются на месте проведения акции и продолжают производить задержания», – заявили в полиции.

    Акция проходит у стен посольства США. В ней принимают участие сотни людей, которые развернули плакаты в поддержку Palestine Action, передает ТАСС.

    Демонстрация организована в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, которые состоятся на следующей неделе. На них будет рассматриваться апелляция движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    5 июля 2025 года МВД Соединенного Королевства включило Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, за которое положено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета в ходе акций в поддержку организации в Великобритании задержали свыше 3,5 тыс. человек, обвинения были предъявлены более чем 2,2 тыс. из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у посольства США в Лондоне началась акция в поддержку палестинского движения Palestine Action.

    В середине месяца британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки автором движения Palestine Action.

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    31 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Минобороны Британии исключило введение обязательного призыва

    Минобороны Великобритании исключило введение обязательного призыва

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании не планируют вводить всеобщий призыв в армию, служба в вооруженных силах страны останется добровольной, сообщил заместитель министра обороны Кэлвин Бейли.

    «На данный момент правительство не планирует возвращение всеобщего воинского призыва. С 1963 года правительства придерживались политики, согласно которой лучшим способом обеспечения обороны нашей страны является профессиональная армия, набираемая из добровольцев», – заявил Бейли в письменном ответе на запрос от депутата парламента Грегори Кэмпбелла, передает РИА «Новости».

    Замминистра отметил, что в распоряжении британского командования находится стратегический резерв.

    Резервисты могут привлекаться для увеличения численности войск и выполнения специализированных работ, добавил он.

    Всеобщая воинская обязанность в Британии была отменена в 1963 году. Вернуть призыв предлагала Консервативная партия в своей предвыборной программе в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В апреле бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сообщил о потере Министерством обороны Великобритании контактных данных десятков тысяч подлежащих призыву военнослужащих.

    В прошлом году министр по особым поручениям Пэт Макфэдден заявил об отказе Великобритании от возобновления всеобщей воинской повинности.

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    31 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    У посольства США в Лондоне началась акция в поддержку Palestine Action

    У посольства США в Лондоне проходит акция в поддержку Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Акция в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, которое власти Великобритании внесли в список запрещенных организаций, проходит у посольства США в Лондоне.

    Сотни демонстрантов, среди которых много пенсионеров, принесли транспаранты с надписями «Я поддерживаю Palestine Action, я против геноцида в Газе» и устроили сидячий протест напротив здания дипмиссии, передает ТАСС.

    Некоторые активисты нарядились в костюмы по случаю Хеллоуина. Демонстрация проходит в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, где на следующей неделе рассмотрят апелляцию движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    Полиция предупредила, что будет задерживать всех, кто выразит поддержку Palestine Action, и уже задержала несколько человек. Действия правоохранителей встретили криками «Позор».

    МВД Великобритании внесло Palestine Action в список запрещенных организаций 5 июля 2025 года. За любую форму поддержки его деятельности грозит до 14 лет лишения свободы. С момента запрета на акциях протеста в королевстве задержали более 3,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом у здания лондонского суда задержали более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.

    Весной в центре британской столицы прошли массовые задержания участников акции в поддержку движения Palestine Action.

    Ранее полиция задержала 64 участника сидячей акции в поддержку запрещенного движения Palestine Action в Ливерпуле.

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    1 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Telegraph: Британская Kistos свернула инвестиции в газохранилища из-за налогов

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор британской энергетической компании Kistos Питер Манн заявил об отказе от инвестиций в новые мощности газохранилищ в стране из-за высоких налогов.

    Британская энергетическая компания Kistos перенаправит капитал в страны с более благоприятным налоговым режимом, например в Оман, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Владелец одного из крупнейших в Великобритании газохранилищ отказывается от инвестиций в стране в пользу Ближнего Востока из-за губительной энергетической политики правительства», – пишет издание.

    По оценке Манна, Kistos оставалась единственной британской компанией, вкладывавшей частные средства в увеличение внутренних газовых мощностей. Ей принадлежит хранилище Hill Top, способное обеспечить 11% суточной потребности страны.

    За последние десятилетия Великобритания закрыла ряд крупных газохранилищ, из-за чего текущих запасов хватит лишь на несколько дней. Емкость хранилищ в стране составляет около 17,8 тераватт-часа, тогда как в Латвии этот показатель достигает 24,4 тераватт-часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заполненность подземных хранилищ газа в странах Европы по итогам октября составила 74,68%.

    Стоимость газа в ЕС выросла до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности масштабного энергетического кризиса в европейских странах и Британии.

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    30 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Полиция Шотландии начала расследование вечеринок принца Эндрю в замке Балморал

    Daily Express: Полиция расследует вечеринки принца Эндрю и Эпштейна в Балморале

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Шотландии инициировала расследование закрытых вечеринок с участием брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевском замке Балморал.

    Правоохранительные органы проверяют информацию, что в шотландскую резиденцию монархов доставляли женщин для оказания сексуальных услуг. В организации этих визитов может быть замешана подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, которая отбывает 20-летний тюремный срок за эксплуатацию несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

    Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинению в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене в 2002–2005 годах. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе того же года.

    В феврале Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан для допроса по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы специальным представителем Великобритании по международной торговле. Следствие считает, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальные сведения. После громкого скандала брата британского короля лишили почетных воинских званий и титула принца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца полиция долины Темзы признала незаконность обысков в домах брата британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    В прошлом месяце он подал в суд иск к британской полиции о незаконности задержания и обысков.

    В феврале британские полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

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    2 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг и глава военного ведомства Германии Борис Писториус обсудят в Берлине разделение обязанностей по разработке новых дальнобойных ракет и гиперзвукового оружия.

    Лондон и Берлин планируют создать оружие, способное поражать цели на расстоянии более 2 тыс. километров. Этот проект должен позволить европейским странам наносить удары без опоры на американские ракеты, пишет Politico.

    Британия возглавит разработку низколетящей крылатой ракеты, которая должна быть готова к 2032 году. Германия возьмет на себя создание гиперзвукового планера, поступление которого на вооружение ожидается к 2035 году. На эти цели Лондон выделил 770 млн фунтов стерлингов на четыре года, а Берлин заложил в бюджет более 9 млрд евро будущих расходов.

    Для создания гиперзвукового оружия немецкое министерство обороны планирует привлечь две компании: европейского производителя MBDA и германо-британский стартап Hypersonica. Ожидается, что к 2029 году они представят конкурирующие экспериментальные версии. При этом участие французской компании ArianeGroup в разработке ракетного ускорителя оказалось под вопросом из-за ограничений на использование технологий.

    Кроме того, Германия рассматривает возможность присоединения к программе создания нового истребителя GCAP вместе с Великобританией, Италией и Японией. Однако внутренние документы немецкого военного ведомства показывают, что Берлин считает более предпочтительным сотрудничество со Швецией и Испанией из-за опасений потери влияния в британском проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности. В среду канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя. Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

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    31 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Бернем допустил принесение извинений за роль Британии в работорговле

    Guardian: Бернем не исключил извинений за роль Британии в работорговле

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не исключает принесения официальных извинений от лица государства за причастность страны к трансатлантической работорговле.

    Лондон рассматривает возможность официального признания вины за трансатлантическую работорговлю, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика в The Guardian.

    «Мы предлагаем структурированный диалог с теми, кого затронула трансатлантическая работорговля. Важной частью этого процесса станет рассмотрение призывов к принесению официальных извинений от имени британского государства, и я это не исключаю», – написал Бернем.

    Он назвал работорговлю жестоким преступлением и выразил сожаление из-за страданий миллионов людей. В воскресенье политик примет участие в саммите стран Содружества на Антигуа.

    При этом глава правительства выступил против выплаты финансовых репараций, объяснив, что современные британцы не могут нести ответственность за исторические преступления другой эпохи. Вместо этого Лондон рассмотрит реструктуризацию долгов беднейших стран Содружества для обеспечения более выгодных процентных ставок и длительных сроков погашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно о намерении премьер-министра Британии Энди Бернема уйти от спора о репарациях за работорговлю на саммите Содружества.

    В среду король Великобритании Карл III заявил о великих страданиях из-за работорговли в колониях в Карибском бассейне.

    Во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний королевства о выплате компенсаций.

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    1 ноября 2026, 21:06 • Новости дня
    Летевший из Британии в Испанию самолет подал аварийный сигнал

    Летевший из Британии в Испанию самолет British Airways подал аварийный сигнал

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Великобритании в Пальму-де-Майорку, подал аварийный сигнал и возвращается в Лондон.

    Самолет вылетел в 19:23 мск из лондонского аэропорта Гатвик и направился на юг. Борт подал аварийный сигнал под кодом 7700, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 20:50 мск воздушное судно направляется назад в сторону Лондона, постепенно снижая высоту.

    Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет авиакомпании Jet2 передал сигнал общей чрезвычайной ситуации на пути из Греции в Британию.

    В четверг пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета из Еревана в Минеральные Воды.

    В тот же день самолет совершил штатную посадку в Архангельске после срабатывания пожарной сигнализации.

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    30 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Совбез: Британия стала чемпионом по попыткам посеять рознь в России

    Совбез: Британия стала абсолютным чемпионом по попыткам сеять рознь в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия является абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную рознь в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Конечно, абсолютным чемпионом по попыткам внести деструктив и посеять межнациональную, межконфессиональную рознь в России является островное государство со столицей в Лондоне, которое на протяжении, наверное, всей нашей истории пыталось всяческими способами ослабить нашу страну», – заявил Шевцов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Британия пыталась поддерживать государства, с которыми воевала Россия, а также финансировать иммиграцию и оппозицию. По словам Шевцова, некоторые историки связывают британских послов с убийством императора Павла I и Февральской революцией 1917 года.

    Замсекретаря Совбеза добавил, что политика «разделяй и властвуй» присуща британцам со времен Римской империи, и это ощутили на себе многие страны-колонии. В качестве примера он привел разделение Индии в 1947 году, последствия которого ощущаются до сих пор в кашмирском конфликте.

    Шевцов подчеркнул, что британцы совершали множество действий ради сохранения своего влияния и статуса сверхдержавы, которым они сейчас не обладают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Андрей Колесник указал на сохраняющийся у Лондона страх перед Москвой из-за реакции на учебные стрельбы российского корабля.

    Также заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов назвал совместные учения ядерных сил России и Белоруссии отрезвляющими для стран ЕС.

    Кроме того, посольство России в Великобритании осудило планы Лондона по милитаризации Арктики.

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