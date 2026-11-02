  • Новость часаФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон
    В Алешках завершился режим тишины
    Лидер британской партии побоялся возвращаться из России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    ВС России поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    Болгария выбрала президента во втором туре голосования
    «Ростелеком» задумал создание защищенных подземных дата-центров
    2 ноября 2026, 07:02 • Новости дня

    ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

    The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная авиация впервые за несколько десятилетий вернулась к использованию аэродрома на острове Шемья в штате Аляска, расположенного неподалеку от российских Командорских островов.

    В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

    Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

    Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

    Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

    Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

    Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.

    31 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ: США передали данные о подготовке теракта в Москве

    ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.

    ФСБ получила по партнерским каналам от США информацию о подготовке теракта в Москве, проводится соответствующая работа, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что в настоящий момент проводится соответствующая работа по проверке полученной информации.

    Ранее посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно». Американское правительство координирует меры реагирования с профильными органами власти России, отметили дипломаты.

    Ранее ФСБ показала подготовленные агентами СБУ для атаки на Москву дроны.

    Сотрудники ФСБ задержали двух агентов СБУ при подготовке атаки на ключевой элемент системы противоракетной обороны Москвы.

    В прошлом месяце сотрудники спецслужб задержали жителя столицы за планирование теракта.


    Комментарии (24)
    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

    Комментарии (15)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами

    Welt: Немецкий концерн Rheinmetall признал провал испытаний зенитных комплексов

    Зенитные комплексы Skyranger провалили испытания с украинскими операторами
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний зенитных комплексов Skyranger в Швеции с участием украинских операторов.

    Комплексы Skyranger пока не достигли необходимого уровня, заявил представитель концерна, пишет Welt am Sonntag.

    Испытания проводились с участием украинских операторов беспилотников, передает РИА «Новости».

    Также представитель Rheinmetall отметил возможную задержку поставок бундесверу 123 колесных бронетранспортеров Boxer на 11 месяцев, возложив часть ответственности за срыв сроков на заказчика из-за его сложной организационной структуры. Бундесвер заказал БТР за 2,7 млрд евро для замены легких боевых машин Wiesel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

    В воскресенье Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке концерном поставки четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Ранее Берлин инициировал программу по оснащению бундесвера 600 комплексами Skyranger.

    Комментарии (3)
    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Комментарии (6)
    31 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Военнослужащий рассказал о новой тактике применения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новую тактику использования беспилотников, подвешивая их на линиях электропередачи, сообщил военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон.

    По словам Софона, беспилотники противника виснут на проводах ЛЭП вдоль дорог и маршрутов, ожидая цели.

    «Зачастую цель – это грузовые машины, на мобильные огневые группы стали тоже охотиться. Они автоматически активируются при обнаружении цели», – сообщил военнослужащий ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группировка войск «Север» применила новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники ВСУ в Харьковской области.

    В тот же день экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожили передовые ПУ дронов ВСУ в Днепропетровской области.

    Бойцы «Севера» уничтожили более 35 роботов-курьеров ВСУ в октябре.


    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    В Совбезе назвали главных союзников России

    Замсекретаря Совбеза Шевцов назвал армию и флот главными союзниками России

    В Совбезе назвали главных союзников России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военно-промышленный комплекс значительно усовершенствовался, что подтверждает слова императора Александра III о двух союзниках России – армии и флоте, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Помните, Александр III сказал: «У нас есть только два союзника: армия и флот». Конечно же, и военная составляющая тоже очень важна», – заявил Шевцов в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россию невозможно разложить изнутри, хотя к этому стремятся многие противники, некоторые из которых даже публикуют карты с предполагаемым разделением регионов.

    Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что противники могут попытаться воздействовать на Россию снаружи военным путем, однако отечественный военно-промышленный комплекс за последние десятилетия серьезно усовершенствовался.

    Шевцов отметил, что в ходе спецоперации российская армия получает огромный опыт боевых действий, противостоя странам НАТО, их технике и методикам ведения войны. Он выразил уверенность, что победить Россию ни снаружи, ни изнутри невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов назвал Британию абсолютным чемпионом по попыткам посеять межнациональную рознь в России.

    В тот же день он заявил об участии бывшего британского премьера Бориса Джонсона в разрушении стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году.

    В апреле 2026 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России.

    Комментарии (4)
    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

    Комментарии (5)
    31 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой

    NYT: Освобожденный в РФ наемник из США Хаббард узнал о возвращении от охранника

    Освобожденный Россией американский наемник Хаббард рассказал о возвращении домой
    @ Мосгорсуд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский наемник Стивен Хаббард, освобожденный по решению президента России Владимира Путина, узнал о своем возвращении домой от охранника, передает The New York Times.

    Мужчине много раз говорили, что его освободят, однако он привык не надеяться на обещания и принял решение дождаться конкретных действий, пишет The New York Times.

    В середине октября его русский охранник принес ему новое пальто, наклонился и прошептал на ухо по-английски слово «домой», передают «Вести» со ссылкой на газету.

    Хаббард также сообщил, что в последние годы почти ни с кем не общался из-за незнания русского языка. Связь с семьей была ограничена: он мог обмениваться сообщениями с родственниками через посольство США примерно раз в полгода. За время заключения он лишь раз созвонился с сыном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал отказ от новых санкций условием освобождения Хаббарда.

    Вашингтон никого не передавал Москве в обмен на американца.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина об освобождении Хаббарда гуманитарными соображениями.

    Комментарии (5)
    30 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии оценил обстановку на границе с Украиной

    Генштаб Белоруссии: Обстановка на границе с Украиной непростая, но стабильная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Белый заявил, что обстановка на границе с Украиной остается непростой, но прогнозируемой и не переходит в кризисную стадию.

    По его словам, ситуация на южных рубежах республики не может быть полностью спокойной из-за вооруженного конфликта на территории соседней страны, передает РИА «Новости».

    «Обстановка остается непростой, но тем не менее прогнозируемой и стабильной», – сказал Белый в интервью телеканалу ОНТ. Обвинительная риторика Киева о возможных угрозах со стороны Минска связана с внутренними и внешними политическими процессами вокруг Украины, добавил он.

    Первый замминистра обороны отметил, что украинская сторона заминировала и перекопала местность в приграничье, а также подорвала мосты. Белоруссия регулярно фиксирует провокации, однако целенаправленных мер по эскалации со стороны Украины нет.

    Для адекватного реагирования на южном направлении Минск содержит группировку войск прикрытия, опираясь в основном на силы специальных операций. В Гомельской области также завершается формирование нового десантного соединения для защиты кризисных районов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главнокомандующий ВСУ сообщил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. В июне Владимир Зеленский пригрозил Минску применением силы. В мае украинские власти заявили о разработке плана действий из-за возможного наступления российских войск из Белоруссии.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы, а также поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

    Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск, а также по морским судам с военными грузами, сообщает Минобороны.

    В результате атаки поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти узлы обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных регионов страны.

    Также на переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы военные поразили судно типа «сухогруз». Оно доставляло грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами южнее Одессы.

    Авиация и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры украинских войск.

    В пятницу российские войска осуществили массированный удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

    Комментарии (0)
    31 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Рубио и Лавров обсудили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    «У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», – приводит РИА «Новости» слова Рубио на пресс-конференции.

    Госсекретарь США отметил необходимость поддерживать контакты Москвы и Вашингтона для достижения мира на Украине. Странам следует вести диалог во избежание эскалации, так как конфликт зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину в Петербурге документы с вариантами подходов к решению украинского кризиса. Президент России заявил о готовности возобновить консультации в трехстороннем формате.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ожидается, что делегации обсудят гарантии безопасности России и Украины. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут после 4 ноября, а точные сроки зависят от внутренних и международных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Ушаков сообщал о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной, добавив о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В сентябре госсекретарь Рубио заявил о намерении президента США предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

    Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.

    Комментарии (5)
    30 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Политолог Ткаченко: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу сближения с Россией, в рамках которой предполагается демонтаж санкций и снижение агрессивной европейской риторики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «США надоел конфликт на Украине, они теряют деньги и возможность сотрудничать с Россией», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что американская сторона готова прорабатывать с Москвой реализацию целого ряда проектов в энергетике и транспорте, в том числе в Арктике. «Но тезис, что широкое сотрудничество начнется только после урегулирования украинского кризиса, связывает руки Белому дому», – подчеркнул собеседник.

    «США хотят добиться деэскалации и в итоге объявить о наступлении мира. Одной из составляющих этого процесса является смена европейской позиции об условиях окончания конфликта, касающихся украинских границ образца 1991 года и вхождения Украины в НАТО», – детализировал аналитик.

    «Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу для проведения в жизнь своих планов. Полагаю, демонтаж санкций будет вестись параллельно со снижением агрессивной европейской риторики. ЕС отреагирует на эти посылы США правильно и сбавит обороты, подобно тому, как Киев ранее внял американскому требованию прекратить удары по НПЗ», – продолжил эксперт.

    Спикер напомнил, что «горящие головы» не составляют большинства в европейском публичном поле. «Как правило, в Прибалтике ряд деятелей рвут на себе рубахи и ждут победы в гипотетической войне с Россией. В этом, например, особо заметна глава евродипломатии Кая Каллас. Но эти заявления совершенно не соответствуют действительности и выдают лишь скудоумие политиков. На этом фоне США призывают вернуть здравый смысл в политику и не провоцировать Россию», – заметил он.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

    Комментарии (0)
    Главное
    МЧС подверглось массированной кибератаке
    На границе КНДР погиб южнокорейский военный
    Протесты и беспорядки прошли в семи странах Европы
    Лондон и Берлин поделили задачи по созданию дальнобойных ракет
    Эрдоган допустил участие Южной Кореи в строительстве АЭС «Синоп»
    Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа
    Историческая драма «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и СНГ