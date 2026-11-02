Бордюжа: Грузины отказались открывать «второй фронт» против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«На мой взгляд, грузины очень мудрые люди, они поняли, куда их ведут и как используют. Вот Украина не поняла, а грузины поняли. Им предлагали открыть второй фронт, когда началась специальная военная операция, они отказались. Они поняли, что их тоже хотят использовать, просто как пушечное мясо. И они очень мудро от этого отошли», – заявил Бордюжа РИА «Новости».

По его мнению, партнеры Запада рано или поздно понимают, как и для чего их используют, взамен обещая когда-нибудь взять в состав Евросоюза.

«Рано или поздно ведь становится ясно, чего хотят от тебя, так и грузины поняли, чего от них хотят. Европа за тысячи километров. Евросоюз хочет включить Грузию в свой состав? Сильно сомневаюсь. Играть на этом можно, обещать тоже можно, что они и делают. Европе совершенно Грузия в Евросоюзе не нужна, а Украина тем более», – отметил Бордюжа.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно сообщал, что внешние силы и радикальная оппозиция пытались открыть в Грузии «второй фронт» против России и втянуть страну в военный конфликт, однако власти этого не допустили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил о действиях спецназа многих западных стран на территории Украины.

Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил об отсутствии интереса Евросоюза для Грузии без Абхазии и Южной Осетии.

Также генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе объяснил решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, исключительно «политическим нарративом».