Суд отказался переводить серийного убийцу Геращенко в колонию ближе к дому

Tекст: Алексей Дегтярёв

Осужденный подал иск о переводе из колонии особого режима «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе в исправительное учреждение ближе к месту жительства родственников, передает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Пожилая мать Геращенко не может приезжать в колонию, что, по мнению осужденного, нарушает его право на личную и семейную жизнь.

Суд в ЯНАО отклонил прошение. Инстанция отметила отсутствие исключительных обстоятельств, которые препятствовали бы отбыванию наказания в месте исполнения приговора.

С 1998 по 2006 год в Соликамске Геращенко совершил нападения на военнослужащего, стрелков военизированной охраны и трех милиционеров для хищения оружия. В ноябре 2008 года Пермский краевой суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за семь убийств с разбоем и ряд других преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Верховный суд отклонил жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина на отказ перевести его в исправительное учреждение ближе к столице.

В прошлом году бывшему столичному серийному убийце Пичушкину вновь отказали в переводе из северной колонии.

Летом 2025 года суд не нашел у Пичушкина заболеваний для перевода из колонии «Полярная сова» ближе к Москве.