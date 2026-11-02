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    2 ноября 2026, 06:11 • Новости дня

    Трамп: США, Россия и Китай шпионят друг за другом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут сбор разведывательной информации друг о друге, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Кто-то сказал: «Сэр, Китай шпионит за нами». Я сказал: «Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом», – заявил Трамп на митинге в штате Айова перед промежуточными выборами в Конгресс, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон, Москва и Пекин собирают разведданные друг о друге. Президент США подчеркнул, что американская сторона делает это «даже лучше», поэтому повода для беспокойства нет.

    Трамп не стал уточнять, о какой именно информации идет речь, и не пояснил, с кем обсуждал этот вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

    В четверг Разведывательное управление Минобороны США заявило о разработке Россией и Китаем способов ослепления и уничтожения американских спутников.

    В июле кандидат на пост директора Национальной разведки США Джей Клейтон назвал Россию, Китай и Иран главными угрозами безопасности страны.

    1 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

    Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.

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    2 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Историческая драма «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и СНГ

    Драма «Рождение империи» собрала в прокате 236 млн рублей за выходные

    Историческая драма «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и СНГ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фильм режиссера Андрея Кравчука «Рождение империи» стал лидером по кассовым сборам в России и странах СНГ, заработав 236 млн рублей за минувший уик-энд.

    Картина охватывает период с 1698 по 1709 год и рассказывает о Петре Первом, закладывающем основы государства от возвращения Великого посольства до Полтавской битвы, передает ТАСС со ссылкой на портал kinobusiness.com.

    В фильме сыграли Александр Горбатов, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд и Ксения Утехина.

    Вторую строчку рейтинга заняла картина «Чудо-Юдо» со сборами 140,3 млн рублей. Лента рассказывает о дочери магов Отраде, которая отправляется в мир людей на поиски возлюбленного в компании друга, способного менять облик.

    На третьем месте расположилась «Сказка о потерянном времени», заработавшая 130,4 млн рублей. Фильм повествует о школьниках, чье потерянное время похищают злые волшебники ради обретения молодости. Роли в картине исполнили Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков и Иван Охлобыстин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спортивная драма «Битва моторов» стала лидером кинопроката в странах СНГ.

    Фантастический экшен «Девятая планета» вновь возглавил кинопрокат в России.

    Также криминальный триллер «Наследник» оставил позади российские фильмы по сборам за выходные.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    В Госдуме сочли уморительными слова Зеленского о появлении России

    Шеремет назвал уморительными слова Зеленского о появлении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал уморительной версию Владимира Зеленского о появлении России.

    Зеленский – это пример «необразованного и невежественного человека», который прорвался к власти, сказал парламентарий, передает РИА «Новости».

    «Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат – все едино», – заявил Шеремет.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и отметил, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Владимира Зеленского псевдоисторическими бреднями.

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    1 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Сестра сенатора Грэма заявила об одержимости брата санкциями против России

    WSJ: Сестра Грэма назвала покойного сенатора одержимым санкциями против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм сообщила об одержимости своего покойного брата Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) американскими ограничительными мерами в отношении Москвы.

    Сенатор от штата Южная Каролина Дарлин Грэм назвала своего брата, покойного сенатора Линдси Грэма, одержимым антироссийскими санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    «Ее брат был одержим пакетом», – говорится в интервью Грэм изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп связал освобождение Стивена Хаббарда из российской тюрьмы с решением отменить часть экономических санкций против Москвы.

    В сентябре старшие демократы в комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма об ужесточении ограничений в отношении России.

    В августе Сенат США принял закон Грэма об оказании дополнительного давления на крупных покупателей российских энергоресурсов.

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    2 ноября 2026, 07:36 • Новости дня
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    Мелания Трамп отметила успех гуманитарной миссии в Алешках
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая леди США Мелания Трамп назвала успешной завершившуюся гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области и выразила признательность России и Украине.

    «Действие режима прекращения огня закончилось. Миссия увенчалась успехом <…>. От лица Америки я выражаю признательность России и Украине за лидерство и сотрудничество применительно к прекращению огня в Алешках», – написала она в X (бывший Twitter).

    Супруга президента США выразила надежду, что Алешки станут основой для прочного мира между двумя странами, передает ТАСС. Она напомнила, что режим прекращения огня начался 27 октября и завершился 1 ноября, как и планировалось.

    Ранее при содействии Мелании Трамп Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках для проведения гуманитарной миссии. 30 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что жителям раздали несколько десятков тонн помощи, а желающие смогли выехать в другие регионы России или на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мелания Трамп заявила о доказательстве возможности достижения устойчивого мира успешным проведением гуманитарной миссии в Алешках.

     Журналист телеканала Newsmax Алекс Салви назвал гуманитарную миссию крупнейшей деэскалацией для начала урегулирования конфликта на Украине.

    Самолет с представителями российской и украинской делегаций прибыл в Гомель после миссии в Алешках.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко прибыла в Китай

    Матвиенко прибыла в Китай во главе делегации Совета Федерации

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, ожидаются встречи с руководством страны.

    Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Китай, передает ТАСС.

    Ожидается, что в понедельник в Пекине пройдут встречи Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином. Во вторник в городе Сиане спикер СФ встретится с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет, где проведет встречу со студентами и преподавателями.

    В составе делегации Совета Федерации: заместитель председателя СФ Константин Косачев, председатель комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Юлия Лазуткина, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев, член комитета СФ по федеративному устройству Александр Ролик.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о потенциальной готовности Москвы, Вашингтона и Пекина к проведению встречи лидеров трех государств на предстоящем саммите АТЭС.

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    1 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Ушаков: Первые раунды переговоров должны пройти в трехстороннем формате

    Ушаков предложил начать переговоры по Украине в трехстороннем формате

    Tекст: Вера Басилая

    Первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ушаков заявил, что первые этапы обсуждения урегулирования на Украине должны состояться с участием Москвы, Вашингтона и Киева, передают «Вести».

    «Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о готовности в будущем пригласить к диалогу европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В тот же день Ушаков назвал планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение для судьбы происходящих событий.

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    1 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Китае ужесточили контроль за активами чиновников и бизнесом их родственников

    Компартия Китая усилила проверки имущества чиновников и бизнеса их семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение усилить проверки имущества руководящих кадров и ужесточить контроль за предпринимательской деятельностью их родственников.

    Текст решения ЦК КПК по вопросам продвижения всестороннего и строгого внутрипартийного управления был опубликован на сайте правительства КНР, передает РИА «Новости».

    «Совершенствовать систему декларирования личных сведений руководящими работниками, проводить проверки в тех случаях, когда активы или расходы семьи явным образом превышают ее обычные доходы», – говорится в документе.

    В решении также подчеркивается необходимость усиления систематического контроля за предпринимательской деятельностью супругов и детей китайских чиновников. В январе председатель КНР Си Цзиньпин сравнил коррупцию с преграждающим путь развития партии тигром и призвал решительно искоренять взяточничество в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров китайской энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов в рамках масштабной борьбы с коррупцией в армии.

    В четверг власти Китая включили в состав Политбюро генерала Чжан Шэнминя, сыгравшего ключевую роль в недавней антикоррупционной кампании в высшем военном руководстве страны.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    2 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

    The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная авиация впервые за несколько десятилетий вернулась к использованию аэродрома на острове Шемья в штате Аляска, расположенного неподалеку от российских Командорских островов.

    В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

    Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

    Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

    Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

    Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

    Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.

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    2 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Шойгу: Идет активная вербовка готовых поддержать уничтожение России людей

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке и финансировании лиц, готовых поддержать уничтожение российской государственности изнутри.

    Шойгу сообщил на открытии международной недели «Народы России», что в настоящее время ведется активный поиск и финансирование лиц, способных нанести ущерб стране, поддержать уничтожение российской государственности изнутри, передает ТАСС.

    «Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», – отметил Шойгу.

    «То, что Россия существует и развивается, давно не давало покоя отдельным европейским деятелям. Попытки захвата российской территории, ее ресурсов, порабощения наших народов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы вместе в едином строю давали отпор агрессору», – заявил он.

    Секретарь Совета безопасности добавил, что сила государства заключается не только в экономическом суверенитете и военном потенциале, но и во внутреннем единстве и доверии народа к власти, передает РИА «Новости».

    В условиях напряженной международной обстановки лидеры многих европейских стран выбрали путь военной эскалации, цинично игнорируя потребности собственных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запад выдает желаемое за действительное при разговорах об изоляции Москвы.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западная идея о международной изоляции страны не соответствует действительности, о чем свидетельствует активное участие Москвы в глобальных форумах.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    2 ноября 2026, 06:51 • Новости дня
    Зоолог отверг риск массового появления гибридов белых и бурых медведей

    Зоолог Кречмар назвал маловероятным появление гибридов белых и бурых медведей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массового появления гибридов белого и бурого медведя ожидать не стоит, сообщил зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

    «Гон у бурого и белого медведя проходит с небольшим временным наложением – у белого медведя он в марте–апреле, у бурого – в мае–июне. Иногда случаются в природе гибриды», – заявил Кречмар, добавив, что за последние 30 лет было всего два таких случая, передает ТАСС.

    В 2006 году на Северо-Западных территориях Канады был застрелен необычный белый медведь с бурыми отметинами и нехарактерной мордой. Анализ ДНК подтвердил, что это гибрид белого медведя и гризли. Позднее в том же регионе застрелили еще одного медведя, который оказался потомком гибридной матери и отца-гризли.

    Ранее заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко отмечал, что гибриды могут появиться из-за изменения ареала обитания видов и роста популяции бурого медведя. Эксперты считают, что такие животные могут быть более агрессивны и опасны для людей.

    Белый медведь – крупнейший сухопутный хищник, большую часть жизни проводящий во льдах. Ученые сообщали, что из-за сокращения ледяного покрова он все чаще осваивает нетипичные территории на юге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зоолог Михаил Кречмар сообщил о частых выходах белых медведей к людям из-за потепления климата и таяния льдов.

     В субботу председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов заявил о влиянии массового отстрела крупных самцов на изменение поведения медведиц и частые выходы животных к людям.

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    2 ноября 2026, 06:03 • Новости дня
    Дмитриев указал на попытки Зеленского подорвать позиции республиканцев в США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский не извлекает уроков из прошлых ошибок и пытается подорвать позиции республиканцев перед выборами в конгресс США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в соцсетях обратил внимание на то, что Зеленский не учится на своих ошибках.

    «Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу. Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 во Флориде.

    В прошлом месяце аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил об открытом вмешательстве Зеленского в американскую предвыборную кампанию.

    Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна призвала Зеленского прислушаться к словам Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.

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    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

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