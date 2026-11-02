Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» отправился в дальний поход

Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» вышел в дальний поход в Атлантику

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход и взял курс на Атлантику», – приводит сообщение флота РИА «Новости».

В ходе митинга перед выходом из базы заместитель командира соединения ракетных кораблей капитан первого ранга Максим Емельяненко напутствовал моряков. По его словам, маршрут пройдет через два океана и пять морей. Он добавил, что экипажу поручено показать миру свой дух и силу.

В пресс-службе уточнили, что основными задачами похода станут демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах. Командир фрегата Андрей Славин отметил, что корабль и экипаж полностью готовы к выполнению задач.

Перед походом экипаж выполнил задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» принят в состав ВМФ в декабре 2023 года и оснащен высокоточным ракетным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся в Североморск после дальнего похода.

Также фрегат Северного флота «Адмирал Головко» поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

Кроме того, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота прошел Гибралтар и отправился в Средиземное море в рамках дальнего похода.