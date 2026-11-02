В Госдуме объяснили право некоторых россиян на получение двух пенсий

Военные пенсионеры могут добавить страховую пенсию к ведомственной, если достигли общего пенсионного возраста, накопили 15 лет гражданского стажа и 30 пенсионных коэффициентов, сказала Лантратова ТАСС.
Гражданская пенсия в этом случае назначается без фиксированной выплаты, составляющей в 2026 году около 9,5 тыс. рублей.
Второе исключение касается граждан, получивших инвалидность после военной травмы, включая добровольцев и участников спецоперации.
«Они получают пенсию по инвалидности и одновременно страховую пенсию по старости», – пояснила Лантратова.
Такое же право предоставляется инвалидам – участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.
Правом на две пенсии также обладают родители военнослужащих, погибших по призыву или умерших из-за военной травмы после увольнения, их дети с инвалидностью I и II группы, а также не вступившие в новый брак вдовы. Наряду с обычной пенсией они могут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, две пенсии положены космонавтам и летчикам-испытателям.
Проверить право на вторую выплату можно, обратившись в клиентскую службу Социального фонда или подав заявление через «Госуслуги».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек. В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин анонсировал возможность получения двойной выплаты некоторыми российскими пенсионерами в декабре. В сентябре российским пенсионерам пообещали увеличить выплаты за счет удвоения фиксированной части страховой пенсии.