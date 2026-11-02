В Госдуме объяснили право некоторых россиян на получение двух пенсий

Депутат Лантратова: Военные пенсионеры и инвалиды СВО могут получать две пенсии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военные пенсионеры могут добавить страховую пенсию к ведомственной, если достигли общего пенсионного возраста, накопили 15 лет гражданского стажа и 30 пенсионных коэффициентов, сказала Лантратова ТАСС.

Гражданская пенсия в этом случае назначается без фиксированной выплаты, составляющей в 2026 году около 9,5 тыс. рублей.

Второе исключение касается граждан, получивших инвалидность после военной травмы, включая добровольцев и участников спецоперации.

«Они получают пенсию по инвалидности и одновременно страховую пенсию по старости», – пояснила Лантратова.

Такое же право предоставляется инвалидам – участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Правом на две пенсии также обладают родители военнослужащих, погибших по призыву или умерших из-за военной травмы после увольнения, их дети с инвалидностью I и II группы, а также не вступившие в новый брак вдовы. Наряду с обычной пенсией они могут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, две пенсии положены космонавтам и летчикам-испытателям.

Проверить право на вторую выплату можно, обратившись в клиентскую службу Социального фонда или подав заявление через «Госуслуги».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек. В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин анонсировал возможность получения двойной выплаты некоторыми российскими пенсионерами в декабре. В сентябре российским пенсионерам пообещали увеличить выплаты за счет удвоения фиксированной части страховой пенсии.