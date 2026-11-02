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    2 ноября 2026, 05:56 • Новости дня

    В Госдуме объяснили право некоторых россиян на получение двух пенсий

    Депутат Лантратова: Военные пенсионеры и инвалиды СВО могут получать две пенсии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоторые категории граждан, включая военных пенсионеров с достаточным гражданским стажем и инвалидов СВО, имеют право на оформление двух пенсий одновременно, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

    Военные пенсионеры могут добавить страховую пенсию к ведомственной, если достигли общего пенсионного возраста, накопили 15 лет гражданского стажа и 30 пенсионных коэффициентов, сказала Лантратова ТАСС.

    Гражданская пенсия в этом случае назначается без фиксированной выплаты, составляющей в 2026 году около 9,5 тыс. рублей.

    Второе исключение касается граждан, получивших инвалидность после военной травмы, включая добровольцев и участников спецоперации.

    «Они получают пенсию по инвалидности и одновременно страховую пенсию по старости», – пояснила Лантратова.

    Такое же право предоставляется инвалидам – участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

    Правом на две пенсии также обладают родители военнослужащих, погибших по призыву или умерших из-за военной травмы после увольнения, их дети с инвалидностью I и II группы, а также не вступившие в новый брак вдовы. Наряду с обычной пенсией они могут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, две пенсии положены космонавтам и летчикам-испытателям.

    Проверить право на вторую выплату можно, обратившись в клиентскую службу Социального фонда или подав заявление через «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек. В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин анонсировал возможность получения двойной выплаты некоторыми российскими пенсионерами в декабре. В сентябре российским пенсионерам пообещали увеличить выплаты за счет удвоения фиксированной части страховой пенсии.

    30 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала ввести отдельную выплату для врачей-наставников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» выступает за закрепление единых федеральных правил и отдельной оплаты труда для врачей-наставников, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Единая Россия» поставила вопрос о выплатах врачам-наставникам еще на этапе формирования новой системы, сообщается в канале партии в Max.

    Партия предложила закрепить единые федеральные правила, определить порядок назначения наставников и предусмотреть отдельную оплату их труда.

    «Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача. От того, насколько справедливо организована эта работа, зависит и качество подготовки молодых специалистов, и устойчивость медицинских коллективов», – заключила парламентарий.

    С 1 марта 2026 года молодые медики проходят обязательное наставничество под руководством опытных коллег. В зависимости от специальности и места работы этот период составляет от полутора до трех лет. В настоящий момент единого федерального размера доплаты нет, а конкретные параметры зависят от региональных систем оплаты труда и решений медицинских организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Единая Россия» заявила о намерении защищать права пациентов при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    В начале прошлого месяца в России решили разработать унифицированную схему начисления заработных плат для сотрудников сферы здравоохранения.

    В августе партия предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    31 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    В Госдуме заявили о наличии у Генштаба списка целей для ракет «Орешник»

    Депутат Журавлев заявил о наличии у Генштаба списка целей для «Орешника»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что у Генерального штаба России есть список целей для поражения ракетной системой «Орешник».

    Парламентарий подчеркнул, что данное вооружение применяется для решения конкретных военных задач, а не в качестве ответной меры, пишет Lenta.Ru.

    «Для использования «Орешника» не нужны какие-то особые предпосылки. Он и применялся вовсе не в ответ на что-то или от особой обиды. Есть военные задачи, для выполнения которых выбирается то или иное оружие. Чтобы не получилось: бить из пушки по воробьям. Или микроскопом забивать гвозди», – сказал Журавлев.

    По его словам, система является весьма опасной и дорогостоящей, поэтому использовать ее без необходимости не следует. Он выразил уверенность, что удары по заданным целям будут нанесены при поступлении соответствующего приказа от командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о проведении специальной военной операции для лишения киевских властей возможности атаковать российскую территорию.

    Ранее украинский портал Defense Express сравнил удар ракетой «Орешник» по мощности с применением 36 беспилотников.

    Кроме того, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал удары ракетами «Орешник» по целям на Украине сигналом для НАТО.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек

    Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн

    Число пенсионеров в России превысило 40,5 млн человек
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По состоянию на 1 сентября текущего года количество состоящих на учете в Социальном фонде российских пенсионеров составило более 40,5 млн человек.

    Точная численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда по состоянию на 1 сентября составила 40,519 млн человек, передает РИА «Новости».

    Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в сентябре 2026 года составил 25 469 рублей. За аналогичный период прошлого года работающие и неработающие пенсионеры в среднем получали 23 520 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Голикова сообщила о доле граждан старше 65 лет в стране на уровне 18%.

    Юрист Одинцов назвал условия для наследования пенсионных накоплений.

    Глава Соцфонда Чирков анонсировал рост средней пенсии россиян до 30 тыс. рублей.

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    1 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    В Госдуме сочли уморительными слова Зеленского о появлении России

    Шеремет назвал уморительными слова Зеленского о появлении России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал уморительной версию Владимира Зеленского о появлении России.

    Зеленский – это пример «необразованного и невежественного человека», который прорвался к власти, сказал парламентарий, передает РИА «Новости».

    «Его уморительные умозаключения ставят здравомыслящих людей в тупик, вызывая громкий нервический смех. Не удивлюсь, если для него что Киевская Русь, что Хазарский каганат – все едино», – заявил Шеремет.

    Ранее Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и отметил, что Украина существовала, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава крымского парламента Владимир Константинов назвал псевдоисторической версией и «побрехеньками» слова Владимира Зеленского о появлении Украины раньше России.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Владимира Зеленского псевдоисторическими бреднями.

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    1 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили механизм лишения водительских прав по состоянию здоровья

    В России утвердили порядок отзыва прав при выявлении у водителей заболеваний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Камнев сообщил, что с марта 2027 года выявление у автомобилистов тяжелых заболеваний станет основанием для отзыва водительских прав.

    Обнаружение у водителей эпилепсии, серьезных нарушений зрения и тяжелых психических расстройств на любом медицинском осмотре приведет к приостановке действия удостоверения. Информацию о диагнозах врачи начнут передавать напрямую в автоинспекцию, передает ТАСС.

    «С 1 марта 2027 года медицинские организации будут сообщать в ГИБДД о выявленных у автомобилистов признаках заболеваний, входящих в перечень противопоказаний к управлению автомобилем, и направлять водителей на внеочередное освидетельствование», – сказал Камнев.

    Парламентарий пояснил, что уведомления поступят в МВД и самому гражданину. У автомобилиста будет три месяца на прохождение обследования в лицензированной клинике. Если диагноз подтвердится или водитель проигнорирует требование явиться в медицинское учреждение, действие прав прекратится. Восстановить документ разрешат только после оформления нового заключения об отсутствии противопоказаний.

    По словам депутата, главная цель нововведений заключается в защите всех участников дорожного движения. Законодательные изменения для запуска этого механизма были приняты в 2025 году. До их вступления в силу водители имеют возможность управлять транспортным средством даже при появлении препятствующих этому заболеваний вплоть до истечения десятилетнего срока действия удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов.

    Также в Госдуме предложили создать перечень запрещенных для водителей лекарственных препаратов.

    Депутаты приняли правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений.

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    31 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о вступающих в силу 1 ноября законах

    Депутат Госдумы Говырин рассказал о перерасчете пенсий с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин рассказал об изменениях в торговле и правилах перерасчета пенсионных выплат, которые вступают в силу с 1 ноября.

    В Госдуме напомнили об изменениях в ряде законов, которые вступают в силу с 1 ноября. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

    В частности, с 1 ноября в российской торговле появится больше сведений о происхождении отдельных товаров, а пенсионные выплаты пересчитают по индивидуальным основаниям.

    «Для молочной продукции со сроком годности свыше 40 суток начнут указывать номер производственной партии. В одну партию входят товары с одинаковым кодом и датой выпуска, произведенные или ввезенные одним участником оборота. Связь партии с упаковками позволит проследить конкретный выпуск на пути к магазину», – заявил Говырин.

    Он отметил, что для продукции со сроком годности до 40 суток этот порядок начнет действовать весной 2027 года. Кроме того, для растворимых кофейных напитков введут новый ГОСТ, а маркировка растительных масел перейдет на поэкземплярный учет.

    Депутат добавил, что для граждан, достигших 80 лет, общеустановленная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится с 9584 до 19169 рублей. К ней назначается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля, причем наличие оформленного ухаживающего лица не требуется, а перерасчет проводится автоматически со дня рождения. Также пересчитают профессиональные доплаты для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

    Парламентарий уточнил, что пенсионерам, которым банк обычно перечисляет деньги 4 ноября, выплата автоматически поступит 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца некоторым категориям граждан назначили автоматическую прибавку к пенсии в ноябре.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении в состав пенсии выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет. До этого период ухода за человеком старшего возраста разрешили зачесть в страховой стаж ухаживающего.

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    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    31 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    Володин сообщил о двукратном расширении оснований для выдворения иностранцев

    С ноября в России в два раза расширили список причин для выдворения мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах, включая расширение более чем в два раза перечня правонарушений для выдворения иностранцев из России.

    «Законы и другие изменения, вступающие в силу в ноябре. Совершенствование миграционной политики. Более чем в два раза расширяется перечень статей КоАП, предусматривающих, кроме штрафа, выдворение иностранных граждан из нашей страны за совершение ими правонарушений. Ранее такая мера ответственности была в 22 статьях КоАП, теперь – в 45», – написал Володин.

    В перечень правонарушений вошли неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего, распространение оскорбляющей человеческое достоинство информации и нарушение общественного порядка. Кроме того, иностранцам грозит выдворение за дискредитацию Вооруженных сил, призывы к санкциям против России и нарушение прав и свобод человека. Эти нормы вступят в силу 3 ноября.

    С 1 ноября упростится оплата счетов благодаря новым обязанностям федерального казначейства, а 2 ноября завершится эксперимент по автоматизации управления льготными авиаперевозками. Помимо этого, с 26 ноября появятся новые основания для предоставления отчетов бюро кредитных историй, а сами организации обяжут направлять данные по запросу судебных приставов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу законов о контроле за доходами трудовых мигрантов.

    Спикер нижней палаты парламента заявил о сокращении срока прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев.

    Также председатель Государственной думы анонсировал увеличение более чем в два раза количества административных правонарушений для выдворения иностранных граждан из России.

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    31 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    В Госдуме назвали способ легально снизить плату за свет

    Депутат Госдумы Свищев: Замена ламп на LED снизит платежи за свет на 40%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замена ламп накаливания на светодиодные и использование энергоэффективной техники позволят снизить платежи за электроэнергию на 30–40%, заявил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

    «Ко мне на приемы приходят люди, которые удивляются: почему у соседей платеж за свет меньше, хотя живут они в одинаковых квартирах. Ответ простой: у них стоят энергоэффективные приборы и лампы. Замена одной лампы накаливания на LED снижает расход в 8–10 раз. При этом срок службы у нее в разы больше», – рассказал Свищев РИА «Новости».

    Он привел данные Минэкономразвития, что бытовые потребители тратят на освещение около 30% электроэнергии в квартире. Замена ламп накаливания на светодиодные позволяет средней семье сэкономить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей в год.

    Свищев напомнил о действующей программе господдержки энергоэффективности, а также призвал проверять квитанции за электричество. По его словам, начисление платы по нормативу при наличии счетчика может означать истечение срока его поверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил упростить процедуру возмещения ущерба за сгоревшую от скачков напряжения технику.

    Также председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев рассказал о праве россиян на получение субсидии на оплату ЖКУ.

    Кроме того, владельцам дачных участков напомнили о возможности платить за электроэнергию по сниженному тарифу.

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    1 ноября 2026, 03:28 • Новости дня
    Соцфонд решил пересчитать надбавку к пенсии некоторым категориям граждан

    Соцфонд с 1 ноября пересчитал надбавку к пенсии некоторым гражданам

    Tекст: Катерина Туманова

    Социальный фонд России с 1 ноября автоматически пересчитает ежемесячную надбавку к пенсии членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности, сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

    Корректировка происходит автоматически четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. Перерасчет проводится без заявления, по инициативе фонда.

    «С 1 ноября Социальный фонд проведет очередной плановый перерасчет для членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Правовой основой для этого служат два специальных закона», – заявила Кутарова РИА «Новости».

    Она уточнила, что размер надбавки зависит от среднемесячного заработка, стажа, а также объема взносов работодателя за предыдущий квартал. В ноябре учитываются поступления за июль–сентябрь, сумма может вырасти или уменьшиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Соцфонд провел плановый перерасчет накопительных пенсий. В марте средний размер выплат достиг 16,5 тыс. рублей в месяц. В январе в Соцфонде сообщили об автоматической индексации социальных выплат и пособий.

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    30 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    Депутат Сайбель: Участники СВО не должны сталкиваться с трудностями при списании долгов
    Депутат Сайбель: Участники СВО не должны сталкиваться с трудностями при списании долгов
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветеранам СВО необходимо обеспечить понятный порядок получения положенных им мер поддержки, в том числе при списании кредитных долгов, а вернувшимся с фронта бойцам – помочь восстановить самостоятельность и найти работу. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Владимир Сайбель, рассказывая о приоритетах работы Госдумы девятого созыва.

    «Главной темой первого месяца работы нового созыва, пожалуй, стало согласование федерального бюджета. Это чрезвычайно важное решение, от которого зависит, сколько средств будет направлено на выполнение социальных обязательств государства. Речь идет, например, о поддержке семей с детьми, ветеранов СВО, а также о помощи в реабилитации наших бойцов», – сказал Герой России, депутат Владимир Сайбель.

    «Кроме того, я начал работу в составе Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. С большой ответственностью отношусь к этой деятельности, поскольку решения комитета напрямую влияют на повседневную жизнь миллионов людей», – подчеркнул собеседник.

    При этом одним из главных приоритетов для парламентария остается организация мер поддержки участников СВО и реализация соответствующего раздела Народной программы «Единой России», в подготовке которого он участвовал.

    «Для меня это продолжение работы, которой я занимался до избрания в Госдуму. Я сам прекрасно понимаю, насколько важно после возвращения с фронта восстановить самостоятельность, найти профессию и таким образом продолжить обеспечивать семью. Особо хотел бы выделить проблему разночтений в применении норм о списании кредитных задолженностей ветеранов. Если человек имеет право на такую процедуру, она должна осуществляться вне зависимости от юридической неопределенности», – акцентировал Сайбель.

    Депутат намерен проработать этот вопрос с Банком России и профильным сообществом. По его мнению, необходимо разобраться во всех спорных случаях и добиться понятного порядка применения соответствующих норм.

    Еще одним направлением работы станет решение проблем регионов, которые представляет парламентарий. В частности, Сайбель намерен уделять особое внимание обращениям жителей Новосибирской и Омской областей и тому, как на местах исполняются уже принятые решения.

    «Если одна и та же проблема возникает у разных семей, нужно разбираться в ее общей причине и при необходимости менять законодательство или порядок предоставления помощи», – добавил он.

    «Особое внимание хочу уделить семьям погибших и пропавших без вести, детям, потерявшим отцов. Им нужна постоянная поддержка. Для меня важно, чтобы человек знал, кто занимается его вопросом, что уже сделано и когда можно ждать решения», – заключил Сайбель.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении, сделав одной из наиболее важных статью «Социальная политика».

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    2 ноября 2026, 08:57 • Новости дня
    Минфин предложил перевести пенсионные накопления в долгосрочные сбережения

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов разработало законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года.

    Минфин разработал законопроект, предполагающий автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 года, пишет РБК со ссылкой на источники. В ведомстве подтвердили эти планы.

    Под новые правила попадут средства «молчунов», которыми управляет ВЭБ.РФ, и накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В общей сложности под трансформацию подпадает 6,6 трлн рублей пенсионных накоплений.

    Для управления средствами «молчунов» создадут специальный «уполномоченный фонд» с обязательным государственным участием. Клиенты НПФ перейдут в ПДС в рамках уже выбранного ими фонда. В течение двух лет переходного периода граждане смогут выбрать любой НПФ для управления сбережениями без потери инвестиционного дохода.

    В Минфине пояснили, что перевод накоплений в ПДС даст гражданам больше возможностей формировать дополнительный капитал. Будет предусмотрена возможность получить выплаты в особых жизненных ситуациях, государственное софинансирование в размере до 36 тыс. рублей в год, налоговый вычет, инвестиционный доход от управления средствами, а также возможность выбора варианта выплат.

    Доступ к накоплениям появляется спустя 15 лет участия в программе или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Государство гарантирует сохранность переведенных накоплений в полном объеме без ограничений, а также личных взносов и накопленного дохода в сумме до 2,8 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году оценили в сумму более 3,5 тыс. рублей.

    Летом эксперт Института экономики роста имени Столыпина Александр Сафонов сообщил о возможности россиян снять пенсионные накопления разовой выплатой.

    По состоянию на 1 сентября текущего года количество состоящих на учете в Социальном фонде российских пенсионеров составило более 40,5 млн человек.

    Юрист Станислав Одинцов назвал условия для наследования пенсионных накоплений.

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    2 ноября 2026, 07:29 • Новости дня
    В Госдуме предупредили о появлении фейковых магазинов перед «черной пятницей»

    Депутат Немкин предупредил о поддельных онлайн-магазинах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии распродаж мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины с большими скидками для кражи денег и личных данных покупателей, сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин.

    «Одна из самых распространенных схем – создание поддельных интернет-магазинов, которые практически полностью копируют дизайн и ассортимент известных торговых площадок», – заявил Немкин РИА «Новости».

    По словам депутата, покупателям предлагают популярные товары со скидками до 90%. Однако после оплаты злоумышленники перестают выходить на связь, а заказ не отправляют. Мошенники используют адреса сайтов, отличающиеся от оригинальных на одну-две буквы, поэтому подмену заметить сложно.

    Парламентарий добавил, что аферисты также применяют фишинг для кражи банковских данных под видом участия в распродаже. Гражданам могут прислать сообщение о выигрыше или проблеме с доставкой заказа, предложив перейти по ссылке и ввести реквизиты карты.

    Депутат подчеркнул, что дополнительный риск несут фейковые уведомления от банков и служб доставки с требованиями срочно подтвердить платеж. Немкин напомнил, что главная задача мошенников в период «черной пятницы» заключается в получении денег пользователей на фоне ажиотажа вокруг скидок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Центробанке рассказали о рассылке сообщений от имени государственных ведомств для доступа к счетам россиян.

    Также пользователей призвали тщательно проверять адресные строки подозрительно дешевых магазинов из-за создания мошенниками поддельных копий популярных ресурсов.

    Кроме того, в МВД предупредили об активности злоумышленников с фейковыми скидками перед ноябрьскими распродажами.

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    2 ноября 2026, 09:53 • Новости дня
    В Госдуме предложили кормить медведей и собак из приютов просроченной едой

    Депутаты Госдумы предложили подкармливать медведей в лесах просроченной едой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты фракции КПРФ в Госдуме и сенатор Айрат Гибатдинов направили обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением отдавать просроченные и конфискованные продукты для подкормки медведей в лесах и животных в приютах.

    Парламентарии считают, что сейчас продукты с истекшим сроком годности, конфискованная рыба и запрещенная ко ввозу сельхозпродукция подлежат обязательному уничтожению, хотя часть из них вполне пригодна для животных, пишет «Газета.Ru».

    «Учитывая, что конкретно для этих животных свежесть продуктов не важна, разумным выходом из положения было бы вывозить просроченные продукты – конфискат, рыбную и сельскохозяйственную продукцию, подлежащую по закону уничтожению, в леса, в места обитания медведей», – заявил Гибатдинов.

    Сенатор подчеркнул, что медведи выходят к людям из-за недостатка пищи в лесу, так как им необходимо накопить жир перед зимой. Кроме того, просроченную еду предложили отправлять в приюты для кошек и собак, которые постоянно испытывают дефицит кормов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов объяснил участившиеся выходы животных к людям последствиями массового отстрела крупных самцов. В прошлом месяце сообщалось, что в результате нападений бурых медведей с весны погибли как минимум 26 жителей различных регионов.

    В сентябре вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о подготовке правительством мер в связи с участившимися нападениями медведей на людей.

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    2 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    В Госдуме предложили запустить программу «Земский полицейский»

    Депутат Иванов предложил платить 2 млн рублей по программе «Земский полицейский»

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Иванов выступил с инициативой создания в России программы «Земский полицейский» для решения проблемы нехватки кадров в отдаленных поселках.

    Максим Иванов обратил внимание на отсутствие сотрудников правоохранительных органов во многих труднодоступных населенных пунктах страны. В такие места полицейским приходится приезжать с соседних территорий, передает ТАСС.

    «У нас есть «Земский учитель», есть «Земский тренер», «Земский работник культуры», а «Земского полицейского» нет», – заявил Иванов.

    По его словам, программа позволила бы сотруднику приезжать в удаленное поселение на определенный срок и получать выплаты до 2 млн рублей. Парламентарий считает, что полицейский сможет навести там порядок и, возможно, остаться жить.

    Для комплексного развития труднодоступных территорий необходимо расширять подобные инициативы, уверен депутат. В настоящее время в России с 2020 года действует программа «Земский учитель», по которой переезжающие в небольшие города и села педагоги получают от 1 до 2 млн рублей единовременной компенсации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки молодых педагогов в закрытых городах.

    В апреле около 80 тыс. врачей и фельдшеров переехали работать в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

    До этого выплаты для участников программы «Земский учитель» в Белгородской, Брянской и Курской областях выросли до 2 млн рублей.

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