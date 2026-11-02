Армия ЦАР и российские военные специалисты сорвали операцию боевиков

Tекст: Антон Антонов

«Было бы преждевременно говорить о стабилизации в окончательном смысле, и я не хотел бы выдавать желаемое за действительное. Позвольте, однако, изложить факты такими, какие они есть, а также нашу позицию по этой ситуации. 10 октября 2026 года в районе Набагаи-Тисси в префектуре Вакага совместными усилиями Сил обороны ЦАР и российских военных специалистов была сорвана масштабная операция коалиции радикальных группировок», – сказал Туадера в интервью ТАСС.

По словам президента, противник численностью около 1300 человек планировал наступление на префектуры Вакага и Бамингуи-Бангоран во второй половине октября. По этой группировке был нанесен упреждающий удар, в результате которого более 60 боевиков были нейтрализованы, изъято значительное количество оружия западного производства.

Туадера уточнил, что среди нейтрализованных или обращенных в бегство оказались полевые командиры, в том числе Махамат Дея и командир Халид из группировки Нуреддина Адама. Президент ЦАР отметил, что ситуация в стране пока не позволяет говорить о полной стабилизации, однако власти продолжают совместную работу с российскими специалистами по обеспечению безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральноафриканская Республика намерена привлечь российских инвесторов для освоения месторождений полезных ископаемых.

Руководство Центральноафриканской Республики рассчитывает на реализацию совместных с Россией проектов в энергетике.

В пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в Кремле.