Tекст: Антон Антонов

«Изоляция России является не более чем принятием желаемого за действительное со стороны Запада», – заявил Ульянов в X.

По его словам, 12% населения Земли не могут изолировать крупнейшую страну, у которой много друзей по всему миру. Дипломат добавил, что у Москвы остается немало сторонников и в самих западных государствах.

Таким образом постпред прокомментировал публикацию, что в третьем саммите «Россия – Африка» приняли почти все страны Африканского союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй назвал смехотворными заявления западных элит о международной изоляции Москвы.

Директор департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко сообщила о приезде делегаций на саммит «Россия – Африка».