Евродепутаты призвали дать Болгарии больше денег из-за атак в Черном море

Tекст: Антон Антонов

Польский депутат Яцек Протас заявил в Варне, что девять стран от Болгарии до Финляндии могут получить до 10% больше средств в рамках бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, пишет Rapporteur.

Протас входил в состав делегации Европейской народной партии, посетившей Болгарию после атаки беспилотника, в результате которой в среду у черноморского побережья страны затонул контейнеровоз.

Законодатели осмотрели военно-морскую базу в Варне и поднялись на борт тральщика. В пятницу группа встретилась с президентом Болгарии Илианой Йотовой в Софии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атакованный морскими дронами контейнеровоз затонул у берегов Болгарии.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжать переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности судоходства в Черном море.

В пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потребовал объявить перемирие для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

В четверг министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о праве страны на ответ в случае атак на суда под турецким флагом.