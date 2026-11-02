Популяция лис выросла в 11 регионах России

Tекст: Антон Антонов

В Саратовской области количество лис за год увеличилось более чем на четверть и в 2026 году достигло около 11 тыс. особей, передает РИА «Новости».

«Численность лисицы зависит от кормовой базы и погодных условий. Это естественные колебания популяции, свойственные для этого животного», – пояснили в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

В Астраханской области численность лис за год выросла почти на 22% – примерно до 5,7 тыс. особей, однако этот рост пока не компенсировал сокращение популяции около десяти лет назад. На Чукотке за два года поголовье увеличилось более чем на 20% и сейчас составляет почти 8,3 тыс. животных. В Самарской области на 1 апреля 2026 года было зафиксировано около 4 тыс. лисиц, что на 7% превышает прошлогодний показатель.

В Тюменской области за год популяция лисиц выросла на 219 особей – до примерно 6,9 тыс. животных, что в профильном ведомстве объяснили слабой добычей лисиц в сезоне любительской и спортивной охоты, а также пластичностью вида и достаточной кормовой базой. В Ханты-Мансийском округе за год прибавилось около 300 лисиц, их численность превысила 8,9 тыс., в Ростовской области рост составил 167 особей – до почти 7,6 тыс., хотя за десятилетие там отмечено общее снижение популяции.

В минприроды Ставропольского края отметили, что современная численность лисицы по сравнению с прошлым десятилетием остается крайне низкой, перенаселения угодий нет, но последние два года идет медленное восстановление популяции. Небольшой прирост лис фиксируется также в Пензенской и Еврейской автономных областях и в Пермском крае, тогда как в ряде регионов, включая Белгородскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, численность вида остается стабильной.

В Татарстане, по данным госкомитета республики, ситуация противоположная: в 2026 году популяция лисиц сократилась более чем на 1 тыс. особей по сравнению с 2025 годом – с 6,1 тыс. до 5 тыс. животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин объяснил рост числа лис в городах их высокой способностью к адаптации и доступностью пищи.

В феврале случай бешенства у дикой лисицы в селе Гродеково Амурской области привел к введению карантина и усилению ветеринарных мер.