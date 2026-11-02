Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США

«Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля

Центризбирком Израиля: Правящая коалиция получила 53 места в Кнессете

Tекст: Игорь Иножарский

Центральная избирательная комиссия Израиля в пятницу ночью объявила окончательные итоги парламентских выборов после подсчета бюллетеней из двойных конвертов, сообщает Israel National News. Первое место заняла партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с 27 мандатами, второе – «Яшар» Гади Айзенкота с 21 местом, третье – «Вместе» Нафтали Беннета с 12 местами. Объединенный список получил 11 мест, «Демократы» и «Раам» – по восемь, «Исраэль бейтену», «Оцма йехудит» и «Яадут ха-Тора» – по семь, «Шас» и Религиозно-сионистская партия – по шесть. Явка составила 77,9%, всего подсчитано 5 млн 716 тыс. 665 голосов.

Комиссия также сообщила о расследовании Шин Бет по подозрению в манипуляциях на выборах, инициированном по указанию председателя комиссии судьи Ноама Сольберга. «Вчера глава Шин Бет представил председателю комиссии секретные разведданные, что привело к открытию расследования. С одобрения председателя основные моменты ранее также были представлены премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Яиру Лапиду и главе партии «Яшар» Гади Айзенкоту», – заявил исполняющий обязанности гендиректора комиссии Дин Ливне. По его словам, расследование не затронет итоги выборов и не касается конкретного сектора населения; окончательные результаты планируется передать президенту страны в среду, 4 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Нетаньяху остался исполняющим обязанности премьер-министра Израиля после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, не добившись большинства. В среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду на то, что рекордный результат арабских партий позволит противникам Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. «Ликуд» Нетаньяху вышел в лидеры на выборах после подсчета почти половины голосов.