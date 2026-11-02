Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США

Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.
По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.
На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.
Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.
В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.
В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.