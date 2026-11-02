Сенатор-демократ Мерфи госпитализирован с инсультом в США

Tекст: Антон Антонов

Американского сенатора-демократа из штата Коннектикут доставили в местную больницу, где врачи диагностировали инсульт, после чего политика перевели в медицинский центр при университете Джонса Хопкинса в штате Мэриленд, передает ТАСС.

В аппарате законодателя уточнили, что Мерфи находится в сознании. Состояние Мерфи позволяет ему оставаться в контакте с врачами и окружением.

53-летний Мерфи считается одним из наиболее влиятельных сенаторов-демократов и рассматривается в числе возможных претендентов на участие в президентских выборах США 2028 года. Политик известен жесткой критикой решений вашингтонской администрации по конфликту США и Ирана.

В последние годы Мерфи выступал за ужесточение американских санкций против России и активно участвовал в кампании демократов перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в США во вторник, при этом сам сенатор в этот раз не переизбирается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Григорий Ярыгин назвал исход борьбы за Сенат США одной из главных интриг промежуточных выборов в Конгресс.

В марте Мерфи заявил о риске гибели тысяч американцев в случае наземного вторжения США в Иран. Мерфи заявил об отсутствии цели смены власти в Иране в операции США против этой страны.