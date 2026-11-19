Tекст: Катерина Туманова

Согласно поправке к налоговому законопроекту, число видов деятельности, для которых субъекты могут устанавливать льготную ставку по УСН, сократится с 88 до 21. Опция сохранится в основном для производственного и аграрного бизнеса, пишет «Коммерсантъ».

Из списка исключаются торговля, в том числе онлайн, строительство, транспорт, общепит, туризм и ИТ-сектор. По мнению Минфина и депутатов, изменения должны устранить недобросовестную налоговую конкуренцию между регионами.

До 2026 года регионы самостоятельно определяли, кому предоставлять льготы по УСН (до 1% с доходов и до 5% с доходов за вычетом расходов). В текущем году список ограничили 88 классами ОКВЭД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти анонсировали создание единого переходного спецрежима для самозанятых до 2027 года. В июне партия «Единая Россия» предложила изменить подход к налогообложению предпринимателей на упрощенной системе.

Летом президент Владимир Путин утвердил закон о сохранении порога доходов в 20 млн рублей для освобождения предпринимателей на УСН от уплаты НДС.