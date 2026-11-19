Bild: Ряд городов Германии отменил рождественские ярмарки из-за нехватки денег

Tекст: Денис Тельманов

Рождественские празднования полностью отменены в городах Кирххайм-бай-Мюнхен, Гестахт, Хаген-Хоэнлимбург, Тримбург, Таннхаузен и ярмарочном городке Винтерхаузен, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Организаторы также сообщают об отмене рождественских мероприятий в крупных городах. В Берлине отменили ежегодное событие Berlin Winter Dream, а власти Гамбурга отказались от проведения ряда мероприятий из-за дефицита бюджета.

Отмена празднований связана с резким ростом расходов на культурные мероприятия в ФРГ. По информации издания, за последние три года траты на такие мероприятия в стране выросли на 44%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти нескольких крупных городов Германии отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченных бюджетов.