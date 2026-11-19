Никитин заявил о старте полномасштабного строительства ВСМ Москва – Петербург

Вице-премьер Никитин: Началось полномасштабное строительство ВСМ

Tекст: Ольга Иванова

«На ВСМ Москва – Петербург перешли к полномасштабной стройке. 679 км новой инфраструктуры, более 32 тыс. специалистов, 11 тыс. единиц техники», – рассказал Никитин на полях форума «Транспорт России», его слова приводит РИА «Новости».

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет, пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом.

Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между столицами по новой магистрали составит два часа 15 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Андрей Никитин и министр транспорта Дмитрий Ядров ознакомились с ходом строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург на участке от Зеленограда до Твери.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о начале ходовых испытаний первого высокоскоростного поезда для магистрали летом 2027 года.

Вице-премьер Андрей Никитин провел рабочую встречу по вопросам реализации проекта строительства трассы.