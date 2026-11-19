Еврокомиссар Шуица занялась Ближним Востоком из-за бойкота Каллас Израилем

Tекст: Игорь Иножарский

Как пишет Politico, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица на этой неделе отправятся в Сирию и Иорданию.

Отмечается, что Шуица стала регулярным контактным лицом для Израиля и США. Она уже присутствовала на встрече Совета мира президента США Дональда Трампа, а также неоднократно общалась с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. «Без Израиля вы не можете ничего сделать. Нам нужно одобрение израильских властей», – подчеркнула Шуица.

В то же время контакты Каллас с Сааром заморожены с июня. Это произошло после того, как она якобы сравнила обращение Израиля с палестинцами с ЮАР времен апартеида. Саар пообещал «разорвать все контакты» с главой евродипломатии, пока она не возьмет свои слова обратно. По словам представителя Саара Михаль Мааян, решение о прекращении контактов остается в силе и касается исключительно Каллас, тогда как с другими представителями ЕС связи поддерживаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Berliner Zeitung сочли Каю Каллас одним из самых неудачных назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине. Летом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, инициировала ослабление позиций главы европейской дипломатии. В начале года Каллас в частных беседах называла фон дер Ляйен диктатором.