Tекст: Вера Басилая

Детеныш родился 25 июля 2026 года весом 1–1,5 кг. Малыш покрыт мягкой черной шерстью, которая со временем посветлеет. Как отметила Акулова, пятнистые гиены – единственные плотоядные млекопитающие, которые рождаются с открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Пол котенка пока не определен, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

«Красотка проявила себя как заботливая мама. Сейчас пока она кормит детеныша молоком и носит в зубах. Мама постоянно вылизывает малыша, таким образом она запускает пищеварение. Детеныши развиваются очень быстро. В возрасте восьми месяцев молодые гиены начинают охотиться. Вскоре котенок станет понемногу интересоваться мясом», – рассказала Акулова.

Она добавила, что в рационе гиен в Московском зоопарке присутствуют говядина, конина, кролик, а также овощи и фрукты.

Группа молодых африканских хищников поселилась в Московском зоопарке в конце 2024 года. Это самка Красотка и два самца – Рыжий и Серый. Беременность у пятнистых гиен длится около 110 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московском зоопарке на свет появился детеныш занесенной в Международную Красную книгу боливийской ночной обезьяны.

В центре воспроизводства редких видов животных у четырех краснокнижных сарматских полозов родился 21 детеныш.

В сентябре на свет появился птенец степного орла.