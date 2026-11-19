Tекст: Денис Тельманов

Стороны затронули вопросы академических обменов, подготовки кадров и получения нигерийскими гражданами российского образования, сообщается на сайте Минпросвещения.

«Наше сотрудничество в сфере образования активно развивается, и благодаря совместным усилиям уже достигнуты значимые результаты», – заявил Кравцов. Он напомнил, что Центр открытого образования на русском языке в Нигерии принял более 500 человек, а в подведомственных министерству педагогических вузах обучаются 15 нигерийских студентов.

Министр предложил рассмотреть возможность открытия площадок Центра открытого образования и в других городах Нигерии.

Кроме того, Россия выразила готовность выстраивать прямые связи с образовательными организациями республики и оказывать методическую поддержку преподавателям русского языка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник президента России Елена Ямпольская предложила разработать новые учебники по русскому языку как иностранному.

В субботу замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев сообщил о полном обеспечении потребностей школьников Таджикистана в российских учебниках.

В прошлом месяце Кравцов объявил об открытии центра образования на русском языке в Пхеньяне.