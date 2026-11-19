Tекст: Тимур Шайдуллин

«Важно возобновить диалог между Европой и Россией. Пусть люди обсуждают это. Пусть услышат друг друга. Насколько я знаю, в последний раз они разговаривали более четырех лет назад, и я думаю, что за четыре года многое изменилось», – цитирует Кушнера РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о готовности государств «коалиции желающих» к серьезным переговорам по европейской безопасности после мирного соглашения между Россией и Украиной.

В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тесной связи урегулирования конфликта на Украине с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте.