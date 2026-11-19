Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение об отклонении жалобы на состав арбитражной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла комиссия по отводу арбитров ICAS, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Комиссия ICAS по отводу арбитров (ICAS Challenge Commission) не смогла вынести решение по ходатайству IIHF об отводе, поскольку состав арбитража уже принял и огласил свое решение 30 октября 2026 года. Состав арбитражного суда более не мог быть оспорен», – подчеркнули в инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Спортивный арбитражный суд получил заявление об отводе двух арбитров.

В субботу Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение коллегии о восстановлении сборных России в правах.

В прошлом месяце Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям.