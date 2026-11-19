Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как сообщило правительство Грузии по итогам первой встречи в Минске 19 ноября, «стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей».

«Были рассмотрены существующие вызовы на этих направлениях», – сказано в информации.

Правительство Грузии сообщило о «достижении некоторых соглашений», но не уточнило, каких именно.

Грузинский кабмин сообщил также об «особом внимании» на встрече к важности Женевских дискуссий по безопасности, проводимых после войны-2008 с участием международных организаций и посредников.

Зурабашвили и Галузин продолжат общение в данном формате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и специальный представитель премьер-министра Грузии Георгий Зурабашвили достигли практических договоренностей по итогам переговоров в Минске.

В среду специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин анонсировали проведение первых переговоров.

В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о скорой встрече своего специального представителя по России Георгия Зурабашвили с российским коллегой.