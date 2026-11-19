Tекст: Вера Басилая

Фигурантами уголовного дела стали бывшие депутаты Курской областной Думы Сергей Бирюков и Антон Глушков. По предварительной версии, они причастны к хищению и обналичиванию денег, направленных на возведение оборонительных линий.

«Правительство Курской области продолжит самым активным образом содействовать органам правоохраны в расчистке «авгиевых конюшен» и наведении порядка в регионе», – заявил Хинштейн в Мах.

Он призвал задержанных откровенно сотрудничать со следствием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сотрудника Министерства обороны России задержали по подозрению в фиктивной приемке оборонительных сооружений в прифронтовых регионах.

В феврале бывших руководителей Курской области уличили в получении откатов на сумму более 20 млн рублей за контракты на постройку фортификаций.

В январе суд обязал бывшего депутата выплатить более 4 млрд рублей в доход государства из-за хищений на этих объектах.