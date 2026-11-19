«Мы со Стивом Уиткоффом направляемся в Берлин для консультаций с Зеленским и европейскими лидерами на встрече «коалиции желающих»», – написал Кушнер в соцсети «Х».
Кушнер заявил, что намерен обсудить в Берлине гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта, в том числе возможную роль «коалиции желающих» в обеспечении послевоенной безопасности, передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин 12 ноября провел в Кремле встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Возглавлявший российскую группу помощник президента Владимир Мединский сообщил, что тема архитектуры европейской безопасности стала центральной на встрече в Абу-Даби.
После встречи в Кремле спецпосланники отправились в Дублин, где встретились с Владимиром Зеленским и провели консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Евросоюза, Франции, Ирландии и Польши.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали обсудить в Берлине с представителями Украины и Европы гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины после конфликта.
Кушнер сообщил об обсуждении с помощником президента России Юрием Ушаковым прогресса в переговорах по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отказе Москвы предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами в интересах урегулирования украинского конфликта.