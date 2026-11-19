Эксперт: Украинские взломщики Starlink наносят серьезный ущерб Маску

Эксперт Анпилогов: Украинские взломщики Starlink наносят серьезный ущерб Маску

Tекст: Олег Исайченко

«Позиция Илона Маска по вопросу применения Starlink на Украине – это не последовательное миротворчество, а, по сути, прагматичный выбор, обусловленный текущей фазой конфликта и тем, как к нему относятся в политических и общественных кругах США», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он напомнил, что спецоперация на Украине началась, когда американским президентом был Джо Байден, и тогда Маск довольно легко получил политические дивиденды. «Бизнесмен по собственной инициативе предложил использовать Starlink: формально ради национальной обороны, а фактически для ведения боевых действий», – уточнил собеседник.

«Когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом – в том числе благодаря финансированию избирательной кампании со стороны Маска, – тот самый начальный этап, который был для предпринимателя удачным, постепенно начал исчерпываться. Параллельно стали накапливаться негативные последствия: в частности, росло недовольство использованием Starlink в военных целях», – добавил Анпилогов.

Так, стали происходить инциденты: например, в Болгарии неизвестные повредили наземные станции системы Starlink. Кроме того, Россия сделала недвусмысленный намек, начав экспертное обсуждение ответных мер в отношении орбитальной группировки Илона Маска. «Другими словами, для американского предпринимателя, SpaceX, для Starlink растут репутационные издержки», – подчеркнул аналитик.

Вместе с тем украинская сторона, по словам спикера, начала вмешиваться в аппаратное и программное обеспечение терминалов Starlink с целью их фактического взлома. «Дело в том, что компания SpaceX сознательно ограничила использование терминалов на территории РФ. Механизм контроля был построен на базе модуля GPS: он считывал координаты терминала и передавал их системе для идентификации. Украина взламывала эти модули глобального позиционирования и подменяла координаты», – пояснил Анпилогов.

Он не исключает, что Маска не беспокоила бы эта ситуация. Однако, добавил собеседник, есть нюанс: на Западе тоже имеются зоны, которые сознательно не обслуживаются системой Starlink, – это территории вокруг военных баз и значимых государственных объектов (таких, как Капитолий и Белый дом в Вашингтоне). Манипуляции украинских взломщиков могут нанести бизнесмену серьезный ущерб.

По этим причинам, как полагает эксперт, Маск выступает против использования Starlink для наступательных целей и ограничивает функционал системы.

Не исключена связь нынешнего заявления бизнесмена с недавними атаками ВСУ на Крымский мост. Как указал Анпилогов, есть неподтвержденные сведения, что противник использовал систему так называемого интранета – то есть внутреннего интернета, который «пробрасывается» между дронами.

Речь идет о так называемой mesh-сети: применяются mesh-модемы, где каждый БПЛА является и приемником, и передатчиком, и ретранслятором. При выстраивании в длинную цепочку такие узлы образуют сеть, обеспечивая связь с «большой землей».

«Если информация подтвердится, то украинская сторона фактически повторила ту технологию, которую Россия применяет при ударах по Украине уже несколько месяцев. Но допускаю, терминалы Starlink вполне могли работать как над Крымом, так и, что немаловажно, над акваторией Черного моря. Или же речь о комбинированной схеме: главный канал пробрасывается через Starlink с акватории Черного моря, а затем – на двух-трех дронах идет передача по интранету», – рассуждает эксперт.

Как бы то ни было, США вряд ли отберут у Украины эту американскую технологию. «Маск поддерживает использование Starlink для гражданской связи. Я считаю, что на фоне наших ударов, которые выводят из строя не только энергетику, но и как следствие системы классической связи, роль Starlink для выживания гражданской экономики страны будет только расти. А бизнесмен по-прежнему будет прагматично получать дивиденды, выступая в роли «посла доброй воли», – считает Анпилогов.

При этом собеседник ожидает, что военное использование продолжат ограничивать различными способами – в том числе с помощью скоростного лимита для терминала (сейчас он установлен на уровне 160 км/ч). «То есть речь пойдет о гибридной модели: с одной стороны, SpaceX по-прежнему будет допускать использование Starlink на Украине, а с другой – различными способами ограничивать его военное применение», – заключил аналитик.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск обвинил Владимира Зеленского во лжи из-за его слов об ограничениях спутниковой связи Starshield на территории Украины. «Это ложь. Я не хочу вас шокировать, но Зеленский не всегда говорит правду», – отметил он.

Предприниматель напомнил, что Starlink и Starshield – разные системы: первая – коммерческая спутниковая сеть, вторая находится под контролем правительства США, и решения о ее применении принимает Пентагон.

Маск считает, что Зеленский «намеренно смешивает» две системы и на самом деле хочет использовать Starlink для наступательных военных операций, в том числе для ударов беспилотников по российским объектам. Технология не должна «становиться одной из сторон войны», добавил он.

«Не просите меня как частное лицо принимать решения, которые иногда приводят к гибели невинных людей», – заявил бизнесмен. При этом, по его словам, без Starlink «весь украинский фронт немедленно бы рухнул».

Он также подверг критике отношение Запада к украинскому конфликту. «Мне кажется, слишком уж часто все сводится к тому, что Украина – хорошая, Россия – плохая, а значит, любые действия против россиян оправданы. Это жестокая и совершенно неприемлемая позиция», – подчеркнул основатель SpaceX.

В начале ноября американский предприниматель репостнул публикацию, в которой бесплатную передачу Украине тысяч терминалов Starlink в начале конфликта называли ошибкой. По мнению автора поста, компания SpaceX ежемесячно тратила миллионы долларов на обеспечение спутниковой связи.

В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Маск с самого начала понимал, как технология используется в военных целях, но лишь спустя несколько лет признал ошибочность своего решения. «Теперь вот ему стало противно. Он клеймит войну. Но он стал участником этой войны», – написал Медведев. По его словам, понять свои ошибки и покаяться всегда лучше, чем жить до конца дней иудой.