По данным суда, молодой человек 2009 года рождения разделял идеологию организации. Он заполнил анкету для вступления и общался с ее представителями в мессенджере Telegram, согласившись выполнять их задания, передает РИА «Новости».
В пресс-службе суда уточнили, что с июля по ноябрь 2024 года юноша координировал действия другого пользователя Telegram, поручая тому наносить на здания лозунги и символику организации. В качестве подтверждения исполнитель отправлял видеоотчеты; против него сейчас расследуется отдельное уголовное дело.
Во время судебного разбирательства, проходившего в закрытом режиме, подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В качестве наказания суд назначил юноше пять лет в воспитательной колонии, а также штраф в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, ему на полтора года запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете. Принадлежащий подростку мобильный телефон конфискован в доход государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области к 18 годам колонии за участие в ЛСР и поджоги объектов инфраструктуры.
В сентябре Балтийский флотский военный суд отправил подростка из Калининградской области в воспитательную колонию за диверсию и теракт.
Летом суд в Ленинградской области вынес приговор несовершеннолетнему за поджог вышки связи.