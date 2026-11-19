Иран пригрозил США зеркальным ответом на возможные удары по плотинам

Tекст: Алексей Дегтярёв

«То, что происходит сейчас, – психологические операции противника, направленные на формирование общественного мнения в США, подготавливая почву для будущих военных действий. Если США атакуют иранские плотины, они, безусловно, получат аналогичный ответ», – цитирует Мохеби РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

Он добавил, что Тегеран открыто объявит о начале военных действий, если примет соответствующее решение.

Ранее газета New York Times сообщила, что некоторые объекты инфраструктуры Ирана, включая плотины, могут иметь не только гражданское, но и военное назначение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции предложил наградить командующего Центральным командованием вооруженных сил США адмирала Брэда Купера «медалью за потери» американских разведывательных беспилотников.

Американские вооруженные силы перехватили несколько запущенных Ираном ударных дронов.

В воскресенье иранские беспилотники поразили радиолокационную станцию системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.