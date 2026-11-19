ИКИ РАН: На Солнце произошла вторая по силе вспышка за ноябрь

Tекст: Алексей Дегтярёв

Максимум сильной вспышки уровня M2.4 зарегистрирован в 16:24 мск, указала Лаборатория в своем Telegram-канале. Отмечается, что она стала второй по силе в текущем месяце после события M3.5, произошедшего 5 ноября, и пятой по мощности за осень.

При этом самой крупной вспышкой сезона остается M6.7 от 8 октября, а событий высшего балла X не наблюдалось с начала июля.

Ученые добавили, что вспышка сопровождалась выбросом плазмы, направленным точно в сторону Меркурия. Всплеск излучения зарегистрирован на самом краю Солнца, поэтому выброс не имеет шансов задеть Землю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса М.

В начале месяца на звезде зарегистрировали вторую за сутки вспышку аналогичного класса.

Летом ученые предупредили о сильной магнитной буре из-за мощного выброса плазмы.