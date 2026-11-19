Лидеры США, России и Китая провели обстоятельный обмен мнениями по текущей международной ситуации и договорились поддерживать стратегическую стабильность, сообщает Белый дом. Главы США и России также выразили признательность Китаю за проведение исторического саммита.
Соединенные Штаты, Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН обязались реформировать организацию для более эффективного реагирования на глобальные вызовы.
Три страны планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов, а также подтвердили важность стабильных энергетических потоков.
Главы государств признали важность принципа согласия государств и уважения иммунитетов официальных лиц. Стороны согласились с недопустимостью злоупотребления юрисдикцией со стороны Международного уголовного суда и аналогичных органов.
Лидеры трех стран подтвердили невозможность победы в ядерной войне и договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об определяющей роли председателя КНР Си Цзиньпина в организации трехсторонних переговоров с Дональдом Трампом.
Президент Владимир Путин сообщил об обсуждении возможного реформирования ООН с лидерами США и Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о единстве взглядов трех стран на сохранение мира.