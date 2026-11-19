DPA: В составе сухопутных войск Германии создали восемь новых батальонов

Tекст: Ольга Иванова

Торжественная церемония в ознаменование создания новых подразделений бундесвера прошла в Мунстере в присутствии около 400 военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на DPA. Вопреки ожиданиям, глава оборонного ведомства на мероприятие не приехал.

«Мы хотим с каждым днем становиться сильнее, чтобы сохранять мир и свободу и – если потребуется – успешно их защищать», – заявил командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

Шесть из восьми батальонов займутся территориальной обороной и защитой критически важной инфраструктуры, включая порты и цифровые сети. Значительную часть личного состава составят резервисты из гражданского сектора. Новые подразделения дислоцированы в шести городах Германии. В ближайшие месяцы их доукомплектуют техникой и людьми, численность каждого батальона достигнет нескольких сотен человек.

Также сформированы недостающие части 45-й танковой бригады, которая на постоянной основе размещается в Литве. В их числе появились танковый артиллерийский батальон, батальон обеспечения, инженерно-саперная танковая рота и разведывательная рота. Планируется, что бригада достигнет полной боеготовности к 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкий оборонный концерн Rheinmetall взялся построить для бундесвера масштабную модульную военную базу в Литве.

Вооруженные силы Германии столкнулись с дефицитом кадров при формировании литовского военного контингента.

В прошлом году Берлин запланировал создать четвертую дивизию для защиты стратегически важных объектов внутри страны.