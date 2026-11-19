В США смоделировали последствия ядерного взрыва в космосе

Tекст: Игорь Иножарский

Питерсен и его команда смоделировали подрыв ядерного заряда мощностью одна мегатонна на высоте около 500 км над Южной Атлантикой и выяснили, что первичный всплеск рентгеновского излучения опасен, но главную угрозу создают электроны, попадающие в магнитное поле Земли и формирующие искусственный радиационный пояс, пишет NewScientist.

По оценкам исследователей, такое облучение выведет из строя 98% спутников менее чем за неделю, а даже при утроенной стойкости бортовой электроники к радиации около 97% аппаратов перестанут работать в течение двух недель, что нарушит навигацию, связь, метеонаблюдения и другие критически важные услуги.

Авторы напоминают, что США уже подрывали в космосе ядерный заряд мощностью около 1,4 мегатонны в 1962 году, однако тогда на орбите находилось гораздо меньше аппаратов, тогда как сейчас в околоземном пространстве обращается около 25 тыс. объектов, а единичный подрыв способен спровоцировать не менее 20 столкновений за два года и запустить эффект Кесслера с лавинообразным ростом обломков.

Договор о космосе запрещает размещение ядерного оружия на орбите, но в 2024 году Россия наложила вето на резолюцию Генассамблеи ООН о подтверждении этих обязательств, а США ранее предупреждали о планах Москвы вывести в космос систему с потенциальным ядерным оснащением; «последствия потери стольких спутников были бы катастрофическими для общества, поскольку оно настолько зависит от космических технологий», – заявил эксперт Университета Суррея Крейг Андервуд, тогда как специалист Университета Ноттингема Шанталь Каппеллетти сочла, что восстановление орбитальной инфраструктуры растянется на годы из-за повышенной радиации и облаков обломков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник комитет по ассигнованиям Сената США заложил более 77 млн долларов на создание новой ядерной авиабомбы B94. В пятницу специалисты из Висконсинского университета в Мэдисоне и Принстонского университета в США смоделировали последствия единичного ядерного взрыва в космосе. В четверг госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И признали необходимость переговоров на высшем уровне с участием России для сокращения запасов ядерного оружия.