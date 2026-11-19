Педиатры: В России научились спасать новорожденных весом менее 500 граммов

Tекст: Татьяна Косолапова

Врачи перинатального центра «Коммунарка» в Москве выходили новорожденную девочку, которая при рождении весила всего 330 граммов при росте 25 сантиметров. Это самый маленький вес среди недоношенных новорожденных в столице за последние пять лет. За четыре месяца девочка набрала вес до 2020 граммов и была выписана домой.



«В данном случае речь идет о чрезвычайно тяжелой ситуации. У матери было выраженное повышение артериального давления, а ребенок родился в условиях тяжелой гипоксии, то есть недостатка кислорода. Выхаживание ребенка с настолько маленькой массой тела и в таких условиях является огромным достижением врачей. Полностью воспроизвести среду материнской утробы невозможно. Но современные технологии позволяют создать условия, максимально приближенные к тем, которые необходимы ребенку на данном этапе», – говорит врач педиатр-неонатолог, детский невролог, эксперт телеканала «Доктор» Елена Кешишян.

По ее словам, с середины 2000-х годов в России переоснастили перинатальные центры и отделения реанимации новорожденных. Это позволило спасать детей, родившихся на сроке от 22 недель и с массой тела от 500 граммов. Для выхаживания таких детей используют кувезы, где поддерживаются необходимая температура, влажность и кислородная среда, а также аппараты ИВЛ с индивидуальными настройками, которые обеспечивают газообмен и помогают не травмировать незрелые легкие. Важную роль сыграла и разработка препарата, необходимого для нормальной работы легких.

«Не менее важен вопрос питания. Ребенок еще не готов полноценно получать пищу через желудочно-кишечный тракт, поэтому наряду с материнским молозивом применяют парентеральное питание. Это специальные составы, содержащие необходимые белковые компоненты, жиры и углеводы. Огромное значение имеет и инфекционный контроль, ведь иммунная система ребенка еще незрелая. При этом задача состоит не в создании абсолютно стерильной среды, а в том, чтобы не допускать распространения опасной микрофлоры, поскольку инфекции, особенно сепсис, представляют для таких детей серьезную угрозу», – поясняет врач.

Она подчеркивает, что со стороны может показаться, будто ребенку нужно лишь набрать определенный вес. На самом деле выхаживание глубоко недоношенных детей требует огромных усилий врачей и медицинских сестер и может занимать четыре-пять месяцев и дольше.

После реанимации начинается второй этап: ребенка постепенно готовят к жизни дома без постоянного медицинского наблюдения. Однако выписка еще не означает полного выздоровления или того, что ребенок будет развиваться так же, как родившийся в срок.

«Особенно важен вопрос развития центральной нервной системы. Если ребенок рождается на 22-й или 23-й неделе, его головной мозг еще крайне незрелый. При этом заранее предсказать, как будет развиваться конкретный ребенок, чрезвычайно трудно. Такие дети нуждаются в длительном наблюдении как минимум в течение первых трех лет жизни. Их психомоторное развитие, формирование навыков, рост и адаптация могут отличаться от развития доношенных сверстников», – добавляет собеседница.



Она напоминает, что в Москве сейчас развивается пилотный проект системы ранней помощи, в рамках которого недоношенных детей наблюдают не только врачи, но и логопеды, нейропсихологи, дефектологи, кинезотерапевты и эрготерапевты. Их задача заключается в том, чтобы помочь ребенку по возможности приблизиться по уровню развития к доношенным сверстникам.

«Мы стремимся дать шанс на жизнь и дальнейшее развитие всем детям, даже родившимся на крайне ранних сроках беременности. Важно, чтобы впоследствии они могли обучаться, общаться с окружающими, адаптироваться к жизни в обществе и радовать своих близких. Выписка из перинатального центра является важнейшим этапом, однако дальнейшее наблюдение и помощь не менее значимы», – заключила Кешишян.

Врач-педиатр Евгений Веселов поясняет, что после выписки ребенку требуется индивидуальная программа наблюдения, которую педиатр составляет вместе со специалистами, проводившими выхаживание. В первые месяцы особенно внимательно оценивают прибавку массы, рост и окружность головы, вскармливание, дыхание, зрение и слух. Развитие при этом оценивают с учетом скорректированного возраста, то есть из возраста от даты рождения вычитают недели, которых не хватило до 40 недель беременности.

«Например, если ребенок родился на 12 недель раньше срока, то в шесть календарных месяцев его развитие сопоставляют примерно с трехмесячным возрастом. Контроль зрения и слуха проводят планово, даже если родители не замечают проблем. Дома прежде всего важно соблюдать согласованный при выписке план вскармливания. Предпочтительно материнское молоко, однако некоторым детям требуется его обогащение дополнительным белком и минералами либо специализированная смесь», – поясняет врач.



По словам педиатра, снизить риск инфекций помогают простые меры: мытье рук, ограничение контактов с заболевшими и посещения людных мест, особенно в сезон респираторных инфекций. Прививки таким детям делают по календарному возрасту, им необходима и дополнительная защита от респираторно-синцитиального вируса. Важно также соблюдать правила безопасного сна: укладывать ребенка на спину на твердый матрас, в отдельную кроватку, убрав из нее подушки, мягкие бортики и игрушки.

Родители должны бдительно следить за самочувствием младенцев. «Нужно немедленно вызывать скорую помощь, если ребенок перестает дышать, синеет, дышит с выраженным усилием, у него возникают судороги или его трудно разбудить. Без промедления обратиться к врачу следует, если в первые месяцы после выписки температура достигла 38 градусов или опустилась ниже 36, ребенок заметно хуже ест, стал необычно вялым, реже мочится, у него появилась повторная рвота или кровь в стуле», – заключил Веселов.

Ранее в Подмосковье хирурги впервые в России успешно прооперировали головной мозг ребенка с гидроцефалией, который находился в утробе матери. Специалисты провели внутриутробное вмешательство под ультразвуковой навигацией, которая помогла найти безопасный доступ, не повредив плаценту. После кесарева сечения новорожденному установили специальную трубку для отвода жидкости, что остановило развитие гидроцефалии.