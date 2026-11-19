Эксперты: Путин, Си и Трамп выстраивают новую архитектуру мира

Эксперт Вавилов: Путин, Си и Трамп выстраивают новую архитектуру мира

Tекст: Олег Исайченко

«В Китае завершается саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», – констатировал Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Спикер указал, что на сегодня АТЭС объединяет 21 крупнейшую экономику, на которые по данным за 2025 год приходится 61,6% мирового ВВП. «И что немаловажно, участие крупнейших экономических центров – России, США и Китая придает форуму системное значение для торговли, инвестиций и согласования подходов к развитию АТР», – добавил он.

По словам аналитика, привлекательность АТЭС заключается в одной особенности: «Добровольный – «неблоковый» характер сотрудничества сохраняет пространство для взаимодействия при различиях во внешнеполитических установках».

Данилин также напомнил слова президента Владимира Путина, прозвучавшие на открытии саммита 18 ноября, о том, что «на фоне нестабильности в мировой экономике и роста политических рисков странам важно укреплять сотрудничество». Среди прочего, речь идет об экономическом сотрудничестве, продолжает политолог.

«Путин в своем выступлении накануне объявил о создании единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года, что открывает новые возможности для честного сотрудничества», – считает спикер. Отдельно он обратил внимание на ранее звучавший на Западе дискурс о якобы изоляции России. «Саммит поставил точку в этих разговорах», – подчеркнул Данилин.

О том, что изоляция России не удалась, говорит и китаевед Николай Вавилов, директор АНО «Институт изучения современного Китая». Он также заметил, что европейцев неслучайно не пригласили на переговоры в Шэньчжэне. «Мир, который строили европейцы вокруг себя, закончился. Европа стремительно теряет политическое и экономическое влияние. В ближайшие годы этот процесс только усилится. В то же время происходит формирование новых центров во главе с Россией, Китаем и США», – продолжил эксперт.

По мнению специалиста, архитектура мира, которую сегодня выстраивают три великие державы, будет существовать до конца XXI века. «Важно, что именно российская сторона инициировала переговоры глобальной тройки. Москва стала вдохновителем создания новой модальности. Мы ее оформляем, обрамляем и являемся наиболее активным актором. При этом Россия исторически поддерживает справедливые отношения с партнерами», – пояснил Вавилов.

Помимо этого, Россия может сыграть важнейшую роль в контексте вопросов о нераспространении ядерного оружия. «Мир стал ближе к ядерной войне, а ООН практически не выполняет свои функции или вообще не работает. Тем временем Москва, Пекин и Вашингтон обладают самыми крупными арсеналами ядерного оружия. Учитывая массу разногласий у Штатов и Поднебесной, именно нам важно зафиксировать институциональную роль в этой тройке, занять место медиатора между игроками», – считает китаевед.

Встреча трех лидеров, которая уже поставила точку в вопросе якобы изоляции России, также крайне важна и лично для главы Белого дома, добавляет Марат Баширов, профессор НИУ ВШЭ. «Личное участие Путина в саммите – это возможность для президента США действовать в привычной среде, через переговоры, сделки и поиск взаимных интересов. Именно в этом заключается его политический стиль», – пояснил политолог.

Особое значение имеет диалог США и Китая. Так, заявления американского лидера об отсутствии поддержки независимости Тайваня могут свидетельствовать о серьезных договоренностях между американской и китайской сторонами, считает аналитик. «Вероятный результат – продление торгового перемирия и снижение напряженности вокруг технологического противостояния. Это важно не только для двух крупнейших экономик мира, но и для всех государств, встроенных в тихоокеанские торговые цепочки», – обращает внимание спикер.

На этом фоне Россия остается важнейшим актором глобальной геополитики – география, транспортные маршруты, энергетика и вопросы безопасности делают невозможным формирование устойчивой международной архитектуры без учета российских интересов.

Баширов также возразил распространившемуся в преддверии саммита тезису о «Ялте 2.0». «Это не новая Ялта и даже не Хельсинки. Это Шэньчжэнь-1. Другими словами, мы видим реальную попытку сформировать новую платформу международного взаимодействия. Возможно, именно здесь начинается создание актуальной модели глобальных отношений – через торговлю, экономику, безопасность и прагматичный диалог, а не через прежнюю логику блокового противостояния», – предположил спикер.

По словам Алексея Малинина, соучредителя АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», вопрос безопасности стал одним из основных при формировании повестки трехсторонней встречи. «При этом безопасность разные участники понимают по-разному, и приоритеты в этой сфере у всех свои. Так, Трамп активно инициировал включение в повестку встречи с Путиным и Си вопроса о сокращении ядерного оружия. Китай отказался, поэтому трек переформатировали в тему ИИ в области использования ядерного оружия. Естественно, будет подниматься и проблематика Украины, которая также является частью большого тематического блока», – описал аналитик.

Вопрос по Тайваню также не может остаться в стороне, считает политолог. «Россия, Китай и США – тихоокеанские державы, поэтому нельзя игнорировать не только сам тайваньский сюжет, но и то, что будет, если конфликт начнется, и как к нему готовятся», – указал спикер. Помимо того, в числе важнейших тем – размещение американских ракет малой и средней дальности в Японии, на Филиппинах и в Южной Корее. «Вопросов по этому направлению много, но все они связаны с общим контуром безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире», – пояснил Малинин.

Если Россия, США и Китай смогут выстроить постоянный диалог по вышеуказанным вопросам, это окажет позитивное влияние на глобальную безопасность. «При этом Москва демонстрирует последовательность дипломатической позиции. С какими бы противоречиями ни приходилось работать, мы всегда готовы договариваться, основываясь на конструктивных и прагматичных позициях», – заметил спикер.

«Россия становится важнейшим фактором глобальной устойчивости», – согласился Павел Селезнев, профессор ВАК, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ. «В условиях эрозии международных институтов, ослабления прежних правил и роста риска масштабных конфликтов наша страна выступает как сила, способная удерживать мировой баланс, в том числе в вопросах стратегической безопасности», – пояснил политолог.

Однако рассчитывать исключительно на дипломатические договоренности недостаточно, считает он. «Нам по-прежнему стоит опираться на свои возможности в этом контексте», – подчеркивает аналитик. По его словам, не менее важен сегодня и экономический потенциал. «Несмотря на санкционное давление, Россия демонстрирует устойчивость и сохраняет возможности для дальнейшего роста», – продолжил Селезнев.

В целом, замечает политолог, саммит в Шэньчжэне обозначил важный фундамент для будущей архитектуры международных отношений. «Формирование нового мирового порядка – это длительный процесс, в котором политические договоренности должны подкрепляться экономическими и инфраструктурными возможностями. Россия должна использовать нынешнее окно возможностей, опираясь на собственные интересы и суверенитет», – заключил спикер.

Видео со встречи Путина, Трампа и Си смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.