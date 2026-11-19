Косметолог перечислила главные правила ухода за кожей в осенне-зимний период

Врач-косметолог Миронова перечислила правила ухода за кожей зимой

Tекст: Катерина Туманова

Зимой необходимо отказаться от очищения кожи до скрипа и перейти на мягкие средства.

«Первое, с чего мы начинаем, это мягкое очищение. Мы, скажем так, забываем про скрип кожи. То есть убираем все агрессивные гели для умывания, пенки до скрипа и переходим на крем-гели, на молочко, на гидрофильные масла. Потому что сейчас нам очень важно сохранять липидный слой, иначе кожа начнет сохнуть еще сильнее», – отметила Миронова в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовала сменить легкие летние гели на кремы с церамидами, пептидами или маслами ши и жожоба. При этом она предостерегла от нанесения составов с чистой гиалуроновой кислотой перед выходом на мороз.

Вода на холоде способна кристаллизоваться и травмировать кожу, поэтому увлажняющие средства лучше использовать минимум за час до улицы или переносить на вечернее время.

Холодное время года идеально подходит для введения в домашний уход ретинола и различных кислот для обновления рельефа и борьбы с пигментацией. Косметолог подчеркнула важность применения SPF-защиты даже зимой, так как ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и отражаются от снега.

Кроме того, специалист напомнила о необходимости пить теплую воду и ставить увлажнители воздуха в помещениях с работающими батареями.

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