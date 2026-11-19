Лидеры АТЭС призвали бороться с утечками данных и интернет-мошенничеством

Tекст: Елизавета Шишкова

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обратили внимание на необходимость противодействия рискам в цифровой сфере, следует из итоговой декларации, текст которой опубликован на сайте Кремля.

«Мы призываем экономики принимать меры по противодействию потенциальным рискам, таким как утечки данных, интернет-мошенничество, а также преднамеренное ненадлежащее использование искусственного интеллекта и других новых технологий в противоправных целях», – говорится в документе.

Кроме того, государства договорились продолжить сотрудничество в области трансграничного обмена информацией, защиты конфиденциальности и укрепления доверия потребителей и бизнеса к цифровым транзакциям.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В объединение входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил о поддержке Москвой проекта итоговой Шэньчжэньской декларации.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость обеспечить безопасное и эффективное трансграничное перемещение данных.

В среду участники делового саммита АТЭС призвали объединение продвигать создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.