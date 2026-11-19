Tекст: Вера Басилая

Среди принятых документов – декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года и рамочная основа сотрудничества в сфере цифровизации торговли до 2030 года, следует из сообщения в Мах Кремля.

Также одобрено заявление об использовании цифровых технологий для обеспечения занятости в Азиатско-Тихоокеанском регионе и план действий по взаимосвязанности.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество было создано в 1989 году. Форум действует как международная консультативная площадка, в его состав входят 19 стран, включая Россию, и две территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил о поддержке Москвой проекта итоговой Шэньчжэньской декларации.

Он спрогнозировал совокупный экономический рост стран-участниц АТЭС на уровне 4,8% по итогам года.

В субботу в МИД России сообщили о подготовке декларации лидеров и двух документов к саммиту в Шэньчжэне.