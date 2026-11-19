На трехсторонней встрече специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников стал единственным из сотен присутствовавших журналистов, кому удалось задать вопрос.
Представитель прессы обратился к главе государства: «Владимир Владимирович, похоже на Ялту 2.0?»
Российский президент услышал реплику, обдумал ее и ответил утвердительным кивком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о подготовке к трехстороннему саммиту в ходе переговоров лидеров России и США.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп приняли участие в совместной фотосессии.
В среду встречу политиков в китайском Шэньчжэне сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.