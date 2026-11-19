SCMP: Илон Маск тайно начал застройку двух островов на Филиппинах

Tекст: Дарья Григоренко

По словам дипломата, богатейший человек в мире проявляет огромный интерес к стране и регулярно совершает непубличные визиты в Манилу, пишет South China Morning Post.

«Насколько мне известно, Илон Маск очень часто приезжает сюда тайно, потому что у него есть один или два острова, которые он застраивает. Это большой знак. Самый богатый человек в мире на самом деле очень заинтересован в Филиппинах», – заявил Ромуальдес.

Издание отмечает, что конституция Филиппин запрещает иностранцам владеть землей, однако они могут арендовать недвижимость или реализовывать девелоперские проекты в рамках местного законодательства. В среду Маск прибыл в Манилу на частном самолете, после чего отправился в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

Компании бизнесмена активно расширяют присутствие в регионе. В начале 2023 года там заработал спутниковый интернет Starlink, а в ноябре 2024 года на местный рынок вышла Tesla. За первые девять месяцев текущего года автопроизводитель продал 3460 электромобилей, заняв второе место в этом сегменте среди членов отраслевой ассоциации.

Во вторник президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший назвал энергетические артерии Азии крайне уязвимыми для сбоев в глобальных цепочках поставок.