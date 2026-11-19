Открытая часть переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина заняла более 10 минут

Tекст: Вера Басилая

Первым на правах хозяина саммита выступил председатель КНР Си Цзиньпин, после чего передал слово российскому лидеру Владимиру Путину, передает ТАСС.

Третьим взял слово президент США Дональд Трамп. Вслед за этим лидеры трех стран продолжили общение за закрытыми дверями.

Изначально планировалось, что трехсторонняя встреча начнется в 09:30 по московскому времени, однако фактически переговоры стартовали с задержкой примерно в 11:27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Трамп и Си Цзиньпин начали первую в истории трехстороннюю встречу.

Президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином предложил обсудить вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и США сохранили стабильную и позитивную траекторию.

Президент США Дональд Трамп отметил большое количество тем для обсуждения.