Си Цзиньпин на встрече с Путиным и Трампом призвал к сотрудничеству держав

Tекст: Елизавета Шишкова

«В современном мире мы все взаимосвязаны. Я часто говорю, что человечество живет в единой глобальной деревне – нас связывает общая судьба. И процветание, и бедствия одного из нас затрагивают всех», – заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что в этой глобальной деревне на великих державах лежит особая ответственность, передает ТАСС.

«Конструктивное взаимодействие между ними – это не вопрос выбора, а обязательная необходимость», – указал председатель КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг началась первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Перед этим Путин выразил признательность китайскому лидеру за организацию переговоров в Шэньчжэне. Трамп отметил большое количество тем для обсуждения.