В Госдуме указали на позитивный характер встречи Путина и Трампа в Шэньчжэне

Депутат Госдумы Асафов: Путин и Трамп ищут решения проблем, а не их усложнения

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы наблюдаем позитивный микроклимат на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пусть и само содержание бесед остается пока за пределами медиапространства. Характер встреч, настроения участников и краткие комментарии вселяют надежду на продвижение Москвы и Вашингтона по различным двусторонним и многосторонним направлениям», – пояснил депутат Госдумы Александр Асафов.

В связи с этим, отметил собеседник, важной будет трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Парламентарий отметил схожесть устремлений лидеров России и США, направленных на урегулирование украинского кризиса. «Расхождения же по ряду аспектов вполне нормальны для подобных ситуаций и процесса поиска точек сближения», – указал он.

«Думаю, Трамп оперирует довольно объемными материалами, связанными с действиями американского разведывательного сообщества, он информирован о происходящем в зоне СВО. Тем не менее важно и то, что глава Белого дома получает от Путина данные об обстановке на линии боевого соприкосновения – что называется, реалиях на земле, а также о ситуации в политическом, дипломатическом, экономическом пространствах», – заметил политик.

Кроме того, продолжил он, регулярные встречи с российскими властями способствуют лучшему пониманию американской стороной первопричин спецоперации. «Дискурс касается не только украинского кризиса. Он нераздельно связан с коллективной безопасностью, возможно, даже выходящей за пределы европейского контура», – подчеркнул собеседник. В целом, указал депутат, Путин и Трамп находятся в процессе поиска решений важных вопросов, а не их усложнения.

Парламентарий также обратил внимание на то, что Трамп назвал Путина своим другом. «Такие отношения двух лидеров показывают продолжающийся конструктив в двусторонних переговорах, которые мы наблюдали сначала в Хельсинки, а затем в Анкоридже. У президентов России и США нет антагонизма и негативного напряжения. Это позволяет надеяться, что сторонам удастся договориться о новых модальностях безопасности в мире», – заключил Асафов.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Беседа продлилась около 45 минут. Главы государств обсудили вопросы урегулирования кризиса на Украине и подготовку к главному мероприятию – трехстороннему саммиту, а также двусторонние отношения, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, лидеры не стали делать особо важных заявлений.

Стоит отметить, что перед переговорами американский лидер выразил радость от новой встречи с главой российского государства. «Кто это?» – спросил Трамп при входе в зал для переговоров. Затем он направился к Путину с протянутой для приветствия рукой. «Он – мой друг», – сказал глава Белого дома. «Рад вас видеть», – добавил президент США, обращаясь к российскому лидеру.

Позднее Трамп заявил: «Мы только что провели встречу с президентом Путиным, просто, чтобы подготовить почву, и я думаю, что наша встреча пройдет успешно». Это был восьмой очный контакт лидеров России и США за оба президентских срока Трампа и второй – после его возвращения в Белый дом. Предыдущий раз Путин и Трамп виделись 15 месяцев назад, в августе 2025 года в Анкоридже.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему «большая тройка» – Путин, Трамп и Си Цзиньпин – страшит Европу.

Первые кадры со встречи Путина и Трампа на полях саммита АТЭС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.