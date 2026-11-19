Трамп на встрече с Путиным и Си Цзиньпином заявил о множестве вопросов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«У нас есть много вопросов, которые необходимо обсудить», – заявил Дональд Трамп в начале переговоров, передает РИА «Новости».

Встреча лидеров России, США и Китая проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Как отмечает агентство, переговоры в таком трехстороннем формате проводятся впервые в истории.

Предполагается, что главы государств обменяются мнениями по проблемам стратегической стабильности. Российская сторона также допускала, что на встрече может быть затронута ситуация на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры России, США и Китая начали первую в истории трехстороннюю встречу в Шэньчжэне.

В среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах проведения нескольких встреч Владимира Путина и Дональда Трампа в разных форматах на полях саммита АТЭС.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала встречу лидеров трех стран обладающей историческим и новаторским значением.