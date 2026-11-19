Экономист Сакс рассказал о беседе с Путиным на саммите АТЭС

Экономист Сакс поделился с Путиным своими мыслями об архитектуре безопасности

Tекст: Вера Басилая

«Для меня было большим удовольствием и честью поприветствовать президента Путина и поделиться своими мыслями о новой архитектуре безопасности в Европе, которая принесет прочный мир и безопасность в регион», – рассказал Сакс.

Экономист считает, что страны Европы и США вернуться к концепции неделимой безопасности. По словам Сакса, такой подход означает учет интересов всех государств и решительный отказ от ошибочного плана расширения НАТО на восток, в том числе за счет включения в альянс Украины и Грузии, пишет РБК.

Сакс выразил надежду на готовность президента США Дональда Трампа положить конец расширению НАТО в интересах мира. На этой основе Украина могла бы завершить конфликт, став нейтральным государством по историческому примеру Австрии, Финляндии, Швеции и Швейцарии, отметил Сакс. Он также указал на успешное развитие экономических связей России с Китаем и другими странами региона в контексте саммита АТЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин долго беседовал с американским экономистом Джеффри Саксом на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне.

В среду президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.