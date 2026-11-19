Xinhua: Си Цзиньпин призвал страны АТЭС ускорить цифровизацию и внедрение ИИ

Tекст: Игорь Иножарский

Китайский лидер сделал это заявление на 33-й встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, передает Xinhua.

Си Цзиньпин назвал Китай сторонником и пионером экономического сотрудничества в регионе. Он подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей, а также призвал содействовать торговле и инвестициям, продвигать цифровизацию и снижать барьеры на их пути.

Особое внимание председатель КНР уделил инновациям, указав на необходимость создания цифровой инфраструктуры и широкого применения искусственного интеллекта. Он также призвал экономики региона развивать сотрудничество в сферах энергетической и продовольственной безопасности, зеленого перехода и борьбы с коррупцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость обеспечить безопасное и эффективное трансграничное перемещение данных. Президент России, председатель КНР и президент США Дональд Трамп приняли участие в традиционной совместной фотосессии лидеров саммита АТЭС.